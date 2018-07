Sin variaciones mayores, fluctuación del peso frente al dólar tras elecciones - Noroeste

VERIFICADO 2018

Sin variaciones mayores, fluctuación del peso frente al dólar tras elecciones

Analistas coinciden en que el triunfo de Manuel López Obrador, junto al reconocimiento de los otros candidatos, contribuyeron a la estabilidad en el mercado

Cecilia Cabello e Irene Larraz / Verificado 2018

El dólar tuvo fluctuaciones menores por la elección presidencial.

A las ocho de la noche, apenas se dieron a conocer los resultados de las encuestas de salida, el peso había recuperado 11 centavos frente al dólar al cotizarse en 19.80, de acuerdo con Bloomberg. A las 21 horas bajó a 19.75 y a las 22 horas alcanzó 19.64 por dólar.

A partir de ese momento, el peso perdió terreno y llego a su punto más bajo a las 13 horas, cuando se cotizó a 20.18.

Valeria Moy, economista y directora de México, ¿cómo vamos?, explicó que, aunque no hubo sorpresas con el resultado de las elecciones, sí tuvieron un “efecto importante” en la variación del valor del peso.

“En el momento en el que (José Antonio) Meade reconoce su derrota, el peso empieza a recuperarse y a ganar terreno; esto se mantiene, pero conforme avanza la noche empieza a cambiar en el mercado intercambiario. Después, cuando se ve la posibilidad muy real de que Morena y su coalición tenga (mayoría en) ambas cámaras, comienza a haber un repunte del dólar, pero no podemos saber exactamente si está realmente relacionado”, señaló.

Para Miguel Ángel del Toro, consultor político y profesor del ITAM, “el efecto López Obrador no se vio en los mercados”. El efecto tranquilizador -tanto de la victoria holgada, como del discurso de López Obrador tras la victoria- fue mayor al hecho de que sea “un candidato que durante su trayectoria ha estado en contra de varias medidas orientadas al libre mercado. (Sin embargo) su discurso fue bastante conciliador; dijo las cosas que el mercado quiere escuchar, y ese es un mensaje tranquilizador”, adviertió.

Ambos analistas precisaron que la variación es pequeña y que no se puede atribuir a un efecto electoral, ya que hay otros factores que pudieron influir más durante la campaña, como la batalla comercial con China o las negociaciones del TLCAN.

Moy dijo que “no han pasado siquiera 24 horas, tenemos que estar súper cautos de lo que pasa, viene época de volatilidad. Tenemos que esperar a las reuniones de transición, las llamadas con mercados internacionales, los nombramientos de gabinete, qué políticas económicas anuncian. Es demasiado pronto para llegar a una conclusión”, advierte. “Si el mercado no reaccionó hoy, no quiere decir que no vaya a reaccionar nunca. Hay que ver cómo se concretan estos mensajes en los hechos”.