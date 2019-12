Sinaloa brilla en Torneo Nacional del Pavo de Halterofilia

La delegación sinaloense suma nueve medallas de oro, nueve de plata y cuatro de bronce

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La delegación sinaloense tuvo una sobresaliente participación en el Torneo Nacional denominado del “Pavo” celebrado recientemente en San Luis Potosí al colgarse nueve medallas de oro, nueve de plata y cuatro de bronce para un total de 22.

Sinaloa se quedó con medalla de bronce en el formato por puntos con un total de 608, el oro correspondió a Nuevo León con mil 135 y la plata fue para Veracruz con 702.

Sorprende gratamente que está dando resultados el trabajo del relevo generacional con destacadas participaciones de las categorías menores y que es un buen augurio de cara a los nuevos torneos nacionales Conade 2020.

La delegación tuvo como responsable al titular de la Asociación Estatal, Jorge Huie Molinet, quien informó que se premió solamente el total de los levantamientos de arranque y envión.

LAS MEDALLAS DE ORO

Gael López Castro, La Reforma, Angostura, categoría Sub 11; Jesús Armenta Sánchez, La Reforma, Sub 13; Orlando Aldair Sánchez, La Reforma; Mario Arturo Sánchez Mascorro, La Reforma, y Armando Apodaca, El Fuerte, de la categoría Sub 20.

Jorge Luis Huie Camacho, Jorge Adán Cárdenas, Daniela García Sánchez y Andrea de la Herrán, categoría Sub 23.

METALES PLATEADOS

Alessandra Olivas, Edzia Yamileth Rivas, Yessenia Gaxiola, categoría Sub 11; Jesús Alfredo Coronel, Sub 15. Alán Uziel Rivas, Eva Cervantes Solís, Marisol Blanco Luna y Jesús Adrián Flores, categoría Sub 17. Emir Pineda Camargo, Sub 20.

PRESEAS DE BRONCE

Evelyn Alonso Montoya, Fátima Acosta, Sub 11. Juan Manuel Meza Sub 17 y Jonathan Lugo , de El Fuerte, categoría Sub 20.