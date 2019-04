Sinaloa califica a 68 deportistas para Olimpiada Nacional de Atletismo

Los atletas sinaloenses competirán en 76 pruebas

Noroeste / Redacción

La Federación Mexicana de Atletismo dio a conocer de manera oficial que Sinaloa logró calificar a la Olimpiada y Nacional Juvenil 2019 en 76 pruebas involucrando a 68 atletas.

Melecio Angulo, presidente de la Asociación Estatal, informó que de las 76 pruebas calificadas entre las mejores ocho marcas de las ocho regiones del país que tuvieron participación en la Olimpiada Regional, 21 marcas de atletas sinaloenses, encabezados por Fernando Arodi Vega, seleccionado nacional en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia y el múltiple medallista de Olimpiada Nacional, Víctor Alonso Castro, avanzan en primer lugar, cinco en segundo lugar y nueve más en tercero.

En ese sentido se presume que son posibilidades del podio.

Sinaloa competirá en la etapa nacional con sede en Chihuahua, Chihuahua, del 6 al 16 de mayo.

El año pasado en Querétaro obtuvieron un total de 18 medallas, incluyendo tres de oro, siete de plata y ocho bronces.

Así las cosas, en la clasificación nacional que entrega plaza a las ocho mejores marcas de todas las regiones de la geografía mexicana, han destacado los 21 primeros lugares que fueron para Karen Lizárraga en jabalina Sub 16; Norma Cázarez, jabalina; el 4x400 Sub 18 femenil; Blanca Delia Sánchez; salto triple Sub 18.

Salto de altura Sub 18, Danna Paola Rodríguez; 800 metros Sub 18, Kimberly Sustayta; jabalina Sub 18, Paulina Cázarez; Wendy Quiñónez, lanzamiento de disco Sub 18; Ximena Angulo, 100 con vallas Sub 18; Alejo Bátiz, salto de longitud Sub 16; Dicarlo Angulo, 100 con vallas Sub 16; Isaac Cervantes, 100 metros planos Sub 16; José Jaime Rodríguez, 100 metros planos Sub 16; Carlos Iván Lugo 1500 metros y 800 metros planos Sub 18, Fausto Cháidez en 110 con vallas Sub 18.

Jesús Verduzco, 100 metros planos Sub 18; Juan Rivera, 3 mil metros STP; Fernando Arodi Vega, 400 metros con vallas Sub 23; Sergio Pérez, salto con garrocha Sub 23, y Víctor Alonso Castro, salto de longitud Sub 23.