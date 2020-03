Sinaloa cierra con seis medallas doradas en Regional de Atletismo

La delegación sinaloense se ubica en la tercera posición con 15 oros, 25 platas y 25 bronces

Noroeste / Redacción

HERMOSILLO._ La delegación sinaloense se despidió del certamen regional de atletismo con acopio de seis primeros lugares, seis segundos y 11 terceros, y ocupó el tercer lugar del evento rumbo a la etapa Nacional Conade con un total de 15 oros, 25 platas y 25 bronces.

Intensa fue la tercera y última jornada celebrada en la pista del Estadio Héroe de Nacozari. La Federación Mexicana dará a conocer posteriormente cuáles serán las mejores marcas con visa al Nacional Conade programado a partir del próximo 15 de abril en Monterrey, Nuevo León.

Ganadores de primeros lugares

Alejo Bátiz en los 150 metros planos Sub 16 con 17.06; Norma Cázarez, lanzamiento de jabalina Sub 16 con 39.28 metros; Daniela Montoya, 800 metros planos Sub 18 con marca de 2:28.18; en esta prueba varonil ganó Gerónimo Páez con 1:56.49; Bryant Bastidas dominó en salto de longitud Sub 20 con 6.58 metros.

El relevo 4 por 100 Sub 20 varonil con marca de 42:97 equipo integrado por Raúl Campillo, Javier Flores,Bryant Bastidas y Juan Patiño.

Segundos puestos

Jorge Rodríguez en 200 metros planos Sub 18 con 22.32; Javier Flores en 200 metros Sub 20 con 22.34; Clara Cháidez, 400 metros con vallas Sub 20 con 1:06.22; Sofía Varela, salto largo Sub 16 con 5.33. El relevo 4 por 400 Sub 20 varonil con 3:26.08; relevo 4 por 400 Sub 20 femenil con 4:06.42.

Terceros lugares

Gabriela Sustayta fue tercero en los 2 mil metros planos Sub 16, Britney Zaragoza en lanzamiento de jabalina Sub 16, Jesús Verduzco en 200 metros planos Sub 18, Rafael Núñez en lanzamiento de disco Sub 16, Kate Rodríguez en heptatlón Sub 18, Caleb Valenzuela en salto largo Sub 16, Shania León ganó su heat eliminatorio contrarreloj y se quedó con medalla de bronce en los 300 metros con vallas Sub 16, Itzel Arámburo en 800 metros planos Sub 18, Harol García en impulso de bala Sub 16, Emily Ramírez en heptatlón Sub 16, el relevo 4 por 100 femenil Sub 20.

