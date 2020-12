SINALOA. DECISIÓN 2021/ 'El tema de la igualdad no es un tema de demagogia'

La senadora Imelda Castro Castro busca que la ciudadanía conozca su trayectoria de 36 años y apoye su interés de gobernar Sinaloa, por lo que pone a su disposición con transparencia quién es, su proyecto y su opinión respecto a temas estatales, nacionales e internacionales

América Armenta

Una hoja de vida limpia y trabajo de 36 años que respalda su interés por gobernar a Sinaloa, es lo que Imelda Castro Castro, precandidata a la gubernatura por Morena y Senadora en funciones, ofrece a la ciudadanía sinaloense para que al momento que sean encuestados y encuestadas den el voto de confianza.

Castro Castro se mostró crítica con su partido, pero también reconoció las medidas implementadas que consideró han hecho un bien a la ciudadanía y encaminan a México y a Sinaloa a la Cuarta Transformación prometida.

La legisladora informó que desde hace tiempo que al interior de Morena observan las posibilidades reales que tiene el partido para gobernar Sinaloa a partir del 2021, lo que con su trayectoria la impulsó a registrarse ante el Comité Ejecutivo Nacional, presentando sus atributos éticos y políticos, que hacen viable que un perfil como el suyo pueda encabezar el futuro del Sinaloa.

“Teniendo la confianza de tener una trayectoria política, de haber durante 33 años participado en la vida política tanto a nivel estudiantil, comunitaria, legislativa y partidista, compartiendo con millones a nivel nacional y con cientos de miles en Sinaloa un proyecto de transformaciones, eso es lo que me motivó para registrarme”, manifestó.

Como mujer, reflexionó sobre la evolución de la participación política de las mujeres, donde expuso dos momentos claves, el primero en relación a la conquista del derecho a votar de hace 65 años y en esta nueva etapa encontró como crucial el derecho a ser elegidas.

“Por eso creo que lo que estamos viviendo con la Cuarta Transformación es una revolución cívico femenina, que viene simple y sencillamente a reconocer el papel que las mujeres ya estamos jugando desde hace décadas, pero que hay una brecha política, hay una brecha social, hay una brecha de desigualdad todavía muy grande entre el desarrollo de las mujeres y de los hombres”, enfatizó.

Este 2021, agregó, será particularmente importante, pues se garantizará que haya gabinetes paritarios, el Gobierno del Estado va a tener la mitad hombres, la mitad mujeres, también en los gabinetes municipales y el el gabinete estatal, destacando que Quirino ahora en los últimos días empieza a darle dos o tres lugares a las mujeres, cuando en todo el sexenio se los negó.

“El tema de la igualdad de las mujeres y la participación en política, no es un tema de demagogia, no es un tema de discurso como muchos políticos lo hacen, es un tema simple y sencillamente que entre más tarden en reconocer el papel que tenemos las mujeres en la vida pública, creo que más problemas van a tener esas personas que niegan una realidad que hoy es para todas las mujeres y para todos los hombres, la posibilidad de oportunidades para todos”, indicó la legisladora.

En cuanto a la paridad que se ha trabajado a nivel federal y ha llegado a los congresos estatales, consideró que es un esfuerzo de la Cuarta Transformación y de la actual legislatura, por lo que reafirma su postura que está de acuerdo en la paridad en todo.

Si bien, el Instituto Nacional Electoral señaló que 7 de las 15 personas que contiendan por las gubernaturas deben ser mujeres, desde la Junta de Coordinación Política del Senado, encabezada por el morenista Ricardo Monreal, consideraron que el INE estaba tomando decisiones que solo corresponden al legislativo, de ahí que el tema esté ahora en el Tribunal Electoral.

Castro Castro explicó que la la reforma al Artículo 116, como ya se tenía el antecedente de las paridad en las alcaldías, pensaron que se abarcaría las gubernaturas, pero no es así, además dijo que el Partido Acción Nacional es el único partido que se anima a impugnar el tema de equidad de género en las gubernaturas.

Desapariciones, un tema doloroso

Uno de los cuestionamientos a la Senadora fue el incremento de personas desaparecidas, luego de que las autoridades manejan un discurso en el que acentúan que los homicidios se han mantenido o han ido a la baja, sin embargo, por administraciones pasadas y presentes, las y los desaparecidos fueron un tema que se dejó de lado.

“Yo creo que todos los homicidios, los feminicidios, todo lo que es pérdidas humanas, es muy doloroso para las familias, para la sociedad, pero las desapariciones generan una incertidumbre de verdad más difícil de tratar con las familias y creo que es crimen, valga el término que estoy usando, estar disfrazando los homicidios y desapariciones en la estadística, yo creo que eso tiene que terminar”, expresó.

La aspirante a la gubernatura de Sinaloa reconoció que uno de los grandes retos de los gobiernos municipales, estatales y federal, es el tema de la justicia, recuperar la tranquilidad y la protección ciudadana como una función del Estado mexicano.

“Esa es una tarea que se dejó de hacer con un costo muy grande de vidas humanas, con un costo muy grande de dolor y me parece que en estos momentos, en estos tiempos se empieza a recuperar el papel del Estado en el tema de la seguridad ciudadana”, comentó.

De acuerdo con la Senadora, hoy se cuenta con todo un nuevo marco jurídico, también resaltó la Guardia Nacional como una nueva institución libre de corrupción y de deshonestidad. El problema, consideró, ahora está en la ejecución, en la implementación de la política de seguridad y protección ciudadana, por ello hizo un llamado a que se reconozca el problema y se deje de simular para avanzar.

Descriminalización de la mariguana

El tema de la regulación de cannabis, aseguró Castro Castro, es para reconocer a la planta milenaria con los beneficios que tiene y no solo como medicinal y recreativa, pues tiene más usos, como el textil, que se tocan menos, realzando la parte del componente psicoactivo por décadas.

El proceso para que se legalice y se despenalice es largo, por el momento ya está trabajando en que se descriminalice, para recuperar el valor de la planta.

“Estamos también haciéndole justicia a los pueblos que por mucho tiempo fueron estigmatizados, estamos hablando en Sinaloa de miles de desaparecidos en los años setentas y en los ochentas, todavía de miles de personas asesinadas, incluso por el ejército, incluso encarcelados que todavía están a nivel nacional, incluso requerimos ver la descriminalización de la cannabis, porque así es la palabra correcta, no es ni legalización ni tampoco es un tema de despenalización, estos dos conceptos van a ser graduales”, explicó.

En el proceso de descriminalizar la mariguana para quitarle el estigma a Sinaloa y a los pueblos que se han dedicado y que se dedicaron a la producción de ella, entonces,desde el Senado de la República de envió un documento a la Cámara de Diputados, la cual regresará con cambios que se discutirán para elaborar un dictamen.

“Una vez que esté completo el dictamen, que se convierta en decreto, se va a publicar y después de que se publique viene una etapa bastante larga, que es, por ejemplo, diseñar el Instituto Nacional de la Regulación y Control de la Cannabis en México, implica una ley especial para crear el instituto, eso nos puede llevar un año o más y después viene un plan nacional para el tratamiento de estos temas, entonces es una regulación responsable, es una regulación gradual, que durante todos estos años vamos a estar impulsando en México”, detalló.

Sectores en Sinaloa

Cstro Castro expuso que cuando se habla de Sinaloa en el exterior de Sinaloa, luego piensa en una agricultura moderna, en el granero de México o en un estado que tiene mucha agua, mucho sol y pesca, y, en efecto, se tienen esas ventajas y potencialidades, pero que a veces no se reflejan en la atención gubernamental que debería de tener el sector primario en Sinaloa.

“En eso yo lo he dicho y he sido autocrítica, he tenido una postura muy clara, que todavía el Gobierno de la Cuarta Transformación no ha logrado generar una nueva política pública para el sector primario”, abundó, para lograrlo mencionó puntos a tomar en cuenta como los precios a los productos agrícolas, pensando en un mercado internacional y nacional.

Enfatizó que se tiene que revisar el uso de recursos naturales, haciendo referencia al agua indicó que se está derrochando más del 80 por ciento del agua que se produce, lo cual tiene un costo alto en energía, empleos, entre otras cosas. Las semillas, fertilizantes, créditos en un mercado financiero también habría que tomar en cuenta para romper el ciclo de insumos caros que elevan los costos y los precios finales.

“Cierto, no hay una nueva política en el sector agropecuario de la Cuarta Transformación en lo que se refiere a los medianos y grandes productores, pero si hay para los pequeños, entonces también el Gobierno de Andrés Manuel no ha engañado nadie, siempre ha dicho: -primero los pobres- y se está apoyando a estados y a sectores que son los pequeños productores”, refirió.

“Así lo dijo también respecto a la pesca que se está reacomodando y no es fácil revertir una tendencia que se dio durante 60 o 70 años de una política que vino a abandonar el campo mexicano y el campo sinaloense, apenas están reviviendo los sectores”, agregó, destacando el programa Sembrando Vida, ya implementándose en la sierra del estado.

Alianza

Castro Castro dijo estar convencida de que para que haya un Gobierno de calidad debe de haber una oposición de calidad, por lo que todas las alianzas que se formen en el 2021 serán bienvenidas para ella.

“Creo que es saludable políticamente que haya alianzas, que haya polos políticos que se enfrenten, porque Morena es el partido en el poder”, afirmó, recordando que tiene la mayoría en las dos cámaras, en la mayoría de los congresos locales y en Sinaloa gobiernan cerca del 80 por ciento, además de los municipios que están más poblados tienen gobiernos morenistas.

Una alianza entre partidos que antes no se miraba viable, como el PRI y el PAN, ahora la senadora la consideró positivo, como un equilibrio a Morena, que haga presión social y que haya un mejor gobierno.

“Ojalá y en Sinaloa hubiera dos coaliciones para que los ciudadanos y las ciudadanas sepan diferenciar lo que representa el pasado, por cierto el Presidente Andrés Manuel en toda la lucha que abanderó, siempre habló del del PRIAN y resulta ta que hoy se va a reconocer en la boleta electoral el PRIAN”, señaló, dejando de ser así alianzas legislativas o pactos bajo la mesa.

“Entonces bienvenidas las coaliciones de un lado y de otro y el mejor perfil no puedo yo opinar sobre cuál debe ser el mejor perfil, pero creo que en términos de fuerzas políticas es importante que se unifiquen y Morena también tiene que hacer una coalición con los partidos que hemos venido construyendo la Cuarta Transformación”, concluyó.

La pandemia ha sido bien manejada

Imelda Castro Castro consideró que el reto mundial de la pandemia ha sido bien manejado por México, si bien, cada país ha tomado sus propias medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria y la emergencia económica, derivadas del Covid-19, evaluando las decisiones internas y externas, dijo que el desempeño de la administración federal ha sido el óptimo.

“Desde mi punto de vista, México ha hecho una gestión de la crisis sanitaria y económica de las mejores del mundo y lo digo con responsabilidad no es un tema de adular al gobierno de Andrés Manuel, es una convicción que tengo porque sí hemos revisado cómo se han comportado otros países y otros gobiernos”, abundó.

La Senadora, quien ya sufrió la pérdida de un ser querido por el Covid-19, su padre, hizo particular énfasis en que así hubiera sido solo una muerte por esta enfermedad, sería una gran pérdida, sin embargo, la cifra oficial muestra que son más de 100 mil muertes, por lo que indicó que de no haber actuado el Gobierno con las medidas que tomó, la cifra sería mayor.

Como ejemplo, mencionó al país vecino del norte, Estados Unidos, y el sistema de salud que tienen y la relación de las muertes que ha habido por Covid-19, recordando que el anterior presidente, Barack Obama, buscó la salud como derecho universal, pero no se concretó desde el Poder Legislativo de ese país y lo comparó con el proceso que ahora lleva México.

“Con la actual administración de López Obrador se está avanzando a un Sistema Universal de Salud, por lo que se priorizó tener espacios hospitalarios, porque se sabía que el tema de las comorbilidades que existen en el país eran ya debilidades estructurales que había que enfrentar, de ahí la necesidad de reconvertir hospitales y contratar personal médico”, sostuvo.

La sinaloense aseveró también que la política de expansión que se está haciendo del Sistema de Salud en México, ha sido un acierto en conjunto con el legislativo desde antes de la pandemia, iniciando con la creación del INSABI, que va a cumplir un año, pues se discutió en estas fechas, y luego vino el incremento al Sector Salud en 44 mil millones de pesos.

Respecto al punto, agregó que a pesar de que México tiene problemas económicos ha logrado hacer un ahorro mediante el combate a la corrupción y la política de austeridad, lo que ha permitido recuperar dinero y con esos recursos públicos recuperados se están comprando vacunas al extranjero, para las cuales ya se dio a conocer el calendario de vacunación a la ciudadanía.

La relación México-Estados Unidos

Respecto a la relación que pueda poner en ventaja o desventaja al Estado mexicano, ahora que Joe Biden es presidente electo de Estados Unidos, la senadora no encontró mayor problema, pues las relaciones formadas entre países se puede afianzar más allá de quien encabece la administración, indicó.

“Siempre estamos obligados a diferenciar entre los Estados y sus relaciones y los titulares del Estado, que son transitorios, tienen un periodo donde concluyen, en la política las relaciones internacionales son las que prevalecen siempre”, explicó.

Como muestra de ello mencionó que se puede revisar la relación con el anterior presidente, Barack Obama, y las políticas que no han tenido gran cambio con la actual administración estadounidense, por lo que espera que se sigan los mismos cánones de las relaciones internacionales.

“Entonces creo que México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como tuvo una relación de dignidad, de coordinación y de respeto con el actual Presidente de Estados Unidos, eso no se va a modificar va a haber una muy buena relación también con Joe Biden y eso en la medida que se fortalezca de Estado mexicano”, reiteró.

También anunció que se están fortaleciendo las relaciones internacionales, particularmente Estados Unidos, con quien México tiene más de 70 por ciento de las relaciones comerciales, por lo que se debe de cuidar el trato independientemente de quién sea el titular del Estado de ambos países.

“El tema de la igualdad de las mujeres y la participación en política, no es un tema de demagogia, no es un tema de discurso como muchos políticos lo hacen, es un tema simple y sencillamente que entre más tarden en reconocer el papel que tenemos las mujeres en la vida pública, creo que más problemas van a tener esas personas que niegan una realidad que hoy es para todas las mujeres y para todos los hombres, la posibilidad de oportunidades para todos”.

Imelda Castro Castro, Senadora y aspirante a la Gubernatura del Estado