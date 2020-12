SINALOA. DECISIÓN 2021/ ‘En momento de invitar a hacer una gran alianza’: Jesús Valdés Palazuelos

Jesús Valdés Palazuelos considera que el 2021 la sociedad civil debe usar su influencia a través de las redes sociales, ya que con la pandemia serán estas plataformas las principales vías para hacer campaña y llegar a la ciudadanía

América Armenta

“Házmela buena”, dice Jesús Valdés Palazuelos, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Sinaloa al cuestionarlo por sus aspiraciones y la oportunidad de aparecer en las boletas electorales del 2021, que se renovará en la entidad la gubernatura, Congreso y alcaldías.

“Quisiéramos aparecer en las boletas, pero ahorita soy Dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional y tenemos un gran trabajo, tenemos muchos proyectos y programas que estamos echando andar”, expone Valdés Palazuelos.

El priista hace un recuento sobre su paso por la política, en el que destaca puestos en la administración pública tanto locales, estatales y federales, además de críticas a la actual administración que inició en el 2018, y considera necesario cambiar con las elecciones del 2021.

“Yo tengo 23 años en política y sobre todo aquí en mi partido, desde el puesto más modesto, vengo de la cultura del esfuerzo, mi padre es ejidatario mi madre es maestra, con mucho orgullo lo digo nos han formado en la Universidad Autónoma de Sinaloa”, expresa, “y al final del día pues hemos construido desde hace muchos años la posibilidad de estar en condiciones de ser gobernante”, agrega.

Desde ser Director de la Juventud del Ayuntamiento, estar en el Congreso del Estado y presidir la Comisión de Desarrollo Económico, en la Ciudad de México como Diputado federal en comisiones como la de la Secretaría Economía la de Presupuesto y Cuenta Pública, después como Alcalde, luego como secretario Agricultura y Ganadería y ahora como Presidente de su partido, todo ello, asegura, lo ha preparando todos los días para enfrentar los retos que el mismo partido y la sociedad le dé la oportunidad de enfrentar.

“Siempre vamos a soñar con ser gobernantes de nuestro estado, de nuestro país, así como ya lo hicimos de Culiacán, pero creo que hoy más que un tema personal y el interés personal tenemos que buscar hacia los lados y creernos que realmente podemos hacer una gran alianza, porque no se trata de ser candidato se trata de ganar y hacer muy buen Gobierno”, reitera.

De acuerdo con Valdés Palazuelos, la emergencia sanitaria no detuvo el trabajo que se ha realizado al interior de la militancia, en los sectores y organizaciones que decidieron salir apoyar a la ciudadanía y no quedarse detrás de un escritorio, por lo que lejos de pensar en las elecciones, ha tenido que trabajar. Los esfuerzos, aseguró, son para beneficiar la economía familiar que se ha afectado en torno a la pandemia y fortalecer las instituciones de salud con equipamiento a médicos, enfermeros y el personal que labora en centros de salud, como Cruz Roja y hospitales públicos.

El camino al 2021

“Nosotros estamos abriendo nuestro partido para que no solamente puros priistas, tenemos grandes cuadros, muy talentosos cuadros que puedes hacer el papel de gobernadora, gobernador, alcaldes, diputados locales y federales, así como cabildos, pero al final del día tendremos que ir por más, tendremos que invitar a la sociedad a participar porque este Gobierno de la 4T va en reversa”, expone el dirigente.

En torno a las futuras alianzas, expresa que deben dejar de lado las aspiraciones particulares, no solo de las personas, sino también de los partidos, además de la invitación a la sociedad civil que tiene influencia sobre la gente a través de las redes sociales, agregando que con la pandemia serán estas plataformas las principales para hacer campaña y llegar a la ciudadanía en el 2021.

“Creo que es un buen momento para invitar, no solo los partidos nacionales a que hagamos una gran alianza, sino también a ciudadana, hay mucha gente en la sociedad civil que tiene una gran influencia en la sociedad, sobre todo ahora a través de estos medios digitales, a través de las redes sociales que llegaron para quedarse”, declara.

La actuación del Gobierno federal

El Presidente del PRI en la entidad no encontró un un plan emergente y destaca que los presupuestos así como las instituciones han sido eliminadas por la actual administración federal, mismas que fueron instituciones creadas con tiempo y esfuerzo de las pasadas administraciones.

La centralización de poder y recursos económicos que el priista denuncia del actual Gobierno, va a querer ser aprovechado en el siguiente proceso electoral, en lugar de destinarlo al sector campesino, turismo, pesquero o agropecuario.

“Son las actividades económicas más fuertes que generan el empleo en Sinaloa y ahí es donde se les está dando la espalda, por eso tenemos que luchar entre todos para poder hacer un contrapeso en la cámara federal y que le puedan quitar realmente facultades al Ejecutivo para dejar de centralizar tanto recurso que no sabemos en dónde está parando, desgraciadamente no hay inversión”, subraya.

Para Valdés Palazuelos esto parece indicar que se está queriendo disminuir la presencia de la inversión federal y extranjera, porque no ve apertura de cómo se debe atender y sobretodo incentivar la inversión.

“Aquí en lo local, se han quitado apoyos se hacen muy lentos los trámites y pareciera que no quisieran que hubiera inversión para que se generen más empleos, cosa que veníamos avanzando muy fuertes en las ciudades como Mazatlán y Culiacán, las ciudades más grandes y que están creciendo mucho, y que es a raíz de los empresarios, porque al final de cuentas los que arriesgan y los que generan el empleo, son los empresarios,”, reitera.

Manejo de la pandemia

Respecto a las decisiones que se han tomado en el marco de la emergencia sanitaria y económica derivadas de la pandemia del Covid-19, el priista reprueba al Gobierno federal e hizo énfasis en que en realidad no hay un programa, plan o deseo de mitigar las consecuencias y actual situación del país.

Expone que las declaraciones de López Gatell Ramírez, subsecretario de Salud y las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador tienen datos distintos que entre ellos se contradicen y que han dejado que los estados y los municipios hagan prácticamente lo que quieran, deslindandose de su responsabilidad y con ausencia de recursos.

“No pero no solamente son las pruebas, no hay medicamento, no hay atención lo que antes era el Seguro Popular, que era deficiente le faltaba mejorar, el INSABI está mucho peor, la gente nos lo dice en las colonias, en las comunidades, está decepcionada, está desamparada no tiene a dónde acudir para que lo atiendan”, refiere.

Aunado a esto menciona que no se resuelve el problema de desabasto de medicamento y que hay sobreprecios, lo que deja a la gente sin acceso a ese tipo de medicinas, considerando que influye en gran medida por eso es la mortandad en México.

“Hay muy poco medicamento del que se necesita para Covid, está monopolizado y es una mafia en la que está detrás de esto y desgraciadamente no hay orden, no hay una regulación de los precios sobre todo una distribución que deben de tener los hospitales públicos, primero, tú vas a un hospital público y te dicen tú consigue en la medicina porque aquí no la tenemos”, insiste.

Con el tiempo que ha pasado en la pandemia señala que no hay una estrategia de importar medicamentos para poder hacer que la gente pueda seguir viviendo, reiterando que los hay y los que hay son muy costosos y están escasos.

“Muy mal la toma de decisiones del Gobierno federal pareciera que les gustaría ellos que esto siguiera para lo mejor deshacerse de más enfermos y que desgraciadamente la mortandad es muy alta, no hay una estrategia para bajarla”, apunta, mientras que la responsabilidad que queda sobre el personal médico al que le faltan insumos es grande, pues Valdés Palazuelos enfatiza que son quienes hacen frente a la pandemia, pero también a quienes la sociedad hace responsables por muertes.

Sectores sinaloenses

Sobre el sector primario sinaloense, el político señala que hay que tomar medidas a partir de lo que considera como un abandono desde el Gobierno federal, impactando a la comunidad agrícola, pesquera y ganadera, que representa para Sinaloa una de las principales bases económicas.

“En el sector agropecuario estamos muy preocupados los que somos productores, ganaderos o pescadores, porque la espalda que nos está dando el Gobierno federal con más de 40 mil millones de pesos en recortes en esta administración, que incluso aquí en Culiacán, López Obrador, vino a decir que iba a pagar la tonelada de maíz a 7 mil pesos, cosa que ahorita no está ni a la mitad y que aún con decretos firmados por el Gobierno federal para complementar 4 mil 150, la tonelada de maíz sigue sin pagarse”, subraya.

Aunado a esto, advierte que no hay atención, no hay dependencias o ventanillas para los programas de apoyo que eran instituciones y programas que se fueron construyendo con la lucha de campesinos, ganaderos, la gente en la pesca, que ahora requieren apoyo y Valdés Palazuelos encontró viable que regresaran las instituciones.

Si bien, dice, esos programas a lo mejor no eran suficientes, pero hoy no se tienen y es el sector que genera los mejores alimentos de México, Sinaloa, que es el granero, centro pesquero fuerte y ganadero, está abandonado.

“Tendremos que retomar esos programas esos proyectos que requieren de recursos y la única manera es estando en el Congreso federal, en la Cámara de Diputados, es donde se define y le hacemos un extrañamiento a los diputados federales de Morena que no han levantado la voz, que no han movido prácticamente una coma del presupuesto, que históricamente por primera vez en dos años no se le mueven nada al presupuesto, para aquellos diputados federales de Morena que prácticamente no han luchado por su gente por su pueblo y su estado”, asevera.

Antecedentes de peso

Para las elecciones del 2021 los partidos políticos llegarán con antecedentes de corrupción, desde el más nuevo al más antiguo, para el Dirigente del PRI esto no es mayor problema, porque indicó que todos los casos de corrupción tienen nombre y apellido, que es en quien hay que centrarse, más allá de partidos.

“Todos los actos de corrupción tienen nombre y apellido y agraciadamente hay instituciones en México que fortalecen el tema de la justicia, creo que falta mucho por hacer, esta administración prometió mucho de esos temas y hoy vemos todo lo contrario, el Gobierno de la 4T ahorita más de 70 por ciento de lo que son obras y sobre todo compras de Gobierno son adjudicaciones directas”, informa.

Además destacó personajes allegados al Presidente de la República que están saliendo a la luz con escándalos de posible corrupción, por lo que hizo un llamado a fortalecer ese poder de Justicia que realmente sea más autónoma y que lo dejen realmente actuar.

“Parece que el Gobierno Ejecutivo en México anuncia antes que el Poder Judicial cuáles son los temas, cuáles son los casos y hacen como series de Netflix para mantener al pueblo entretenido y que la sociedad no escuche cuántos muertos, cuántos contagios y los déficit que hay en tema económico, porque son cortinas de humo que prácticamente se generan a diario con diferentes personalidades y la justicia se debe aplicar con toda la fuerza, como lo dije todos los actos de corrupción más que las siglas del partido tiene nombre y apellido”, enfatizó.

El tema de la seguridad

De acuerdo con el ex Alcalde de Culiacán, cuando estuvo en este puesto se empezaba a ver un escenario distinto para que un mando unificado, donde realmente la Federación, el estado y el municipio fueran en torno a una sola estrategia, ya que como políticos, aclaró, no tienen la estrategia adecuada, pero se tienen que rodear de un buen equipo que sea eficiente y vaya bajando índice por índice en todos los rubros, en los delitos federales y de fuero común para poder realmente avanzar y hacer una mejora permanente en seguridad.

“Ir realmente avanzando en la estrategia, porque el tema de estrategia tienes que tener a los mejores hombres y a las mejores mujeres, en torno a ello tienes que también tener en buena parte garantía de persecución de recursos, ahora estamos viendo cómo está desapareciendo el programa de Fortaseg, que son los que habilitaban a los municipios para comprar más patrullas y equipamiento, para subir los salarios a los policías y sobre todo contar tecnología”, abundó, por ello, consideró que hay un retroceso en lo que se había avanzado destacando los índices actuales de delitos en México

Liberación de cannabis

Respecto a la legalización, despenalización y descriminalización de la mariguana consideró que hay que ver ejemplos de otros países que ya lo han hecho y cómo ha impactado positivamente y negativamente, no solamente la producción, sino la venta y el consumo, además de revisar el tema social y de salud, no sólo en lo económico.

“No sólo es el tema económico es el tema social y de salud que se genera en torno a la legalización y a la venta sobre todo de este tipo de productos que realmente afectan a la salud, afecta mentalmente y eso descompone también la vida social y que son la mayoría de la gente que sale a robar, que comete algún delito está en el efecto de una adicción y desgraciadamente no han ponderado sus temas, porque no hay programas preventivos”, considera.

Por el momento resalta que no hay programas de rehabilitación ni prevención y estos productos generan adicción y trastornos a las personas que las consumen y si un familiar desesperado tiene que buscar espacios para algún familiar que esté dañado por el uso de alguna sustancia, encontrará que no hay un esquema para la recuperación y después la reinserción, ya que es necesario que las personas que consumen algunas sustancias después no carguen con el estigma y tengan oportunidades.

“Debemos de tener claro que sí se va a despenalizar para la producción para el tema económico, para reactivación de algunas zonas serranas en el país, debemos de cuidar mucho que este recurso se vaya a generar te vaya destinado a programas preventivos de educación de programas de reinserción y de rehabilitación”; refiere.

