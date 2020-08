Sinaloa enfrentará clases a distancia con desigualdad social: investigador

Ismael Alvarado Vázquez asegura que la desigualdad será una obstrucción no sólo para los alumnos, sino también para los maestros

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Este lunes, Sinaloa iniciará un nuevo ciclo escolar, y ahora con el desafío de las clases a distancia debido a la pandemia de Covid-19. Pero, ¿realmente se cuenta con las condiciones para el aprendizaje llegue a todos los niños y adolescentes del estado?

Ismael Alvarado Vázquez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sociólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, afirma que no, que en Sinaloa la desigualdad será una obstrucción no sólo para los alumnos, sino también para los maestros.

“Son muchas las desigualdades y se está planteando un sistema de educación sin considerarlo, hablan de deserción pero no de desigualdad social, tiene que ver con la inclusión, con el niño o el profesor que no tiene internet o que no cuenta con un espacio para la clase, y eso la SEPyC no lo está considerando”, dijo.

De acuerdo a un estudio que emprendió con Aníbal Zaldívar Colado, también miembro del SNI y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el 90 por ciento de los profesores en el estado afirman no haber recibido cursos de actualización en las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de aprendizaje.

Esto, a pesar de que la generalidad de los profesores sí desea actualizarse, apuntó.

El mismo estudio señala que el 80 por ciento del medio rural no tiene acceso a internet ni computadoras.

Y en un escenario nacional, abundó el investigador, el 75 por ciento de la población en el país no tiene acceso a internet o móviles actualizados.

Alvarado Vázquez coincidió en la necesidad de tomar medidas contra la exposición de la comunidad educativa al Covid-19, que aún representa una amenaza.

Pero la estrategia educativa debe enfocarse en la inclusión de la población que no cuenta con las herramientas necesarias para continuar con su educación a pesar de la pandemia, dijo, más que tomar medidas creyendo que todos están en las mismas condiciones.

“Que tomen medidas preventivas en torno a la desigualdad social, que la SEPyC ataque esos procesos”, propuso.