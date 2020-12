Sinaloa envía doctores y enfermeros a reforzar atención por Covid-19 en hospitales de Baja California

El IMSS de Sinaloa mandó una segunda brigada de personal médico y de enfermería en respuesta a la Operación Chapultepec, una convocatoria realizada por el instituto a nivel nacional

Karen Bravo

CULIACÁN._ El Instituto Mexicano del Seguro Social de Sinaloa mandó una brigada de personal médico y de enfermería en la Operación Chapultepec, que consiste en reforzar hospitales de Baja California, tal como lo hizo anteriormente para la Ciudad de México y Estado de México ante el alza de contagios de Covid-19.

Son 13 trabajadores del área médica y de enfermería adscritos al Hospital General Regional No. 1, al Hospital General de Subzona No. 4, y al Hospital General de Zona No. 3, en Culiacán, Navolato y Mazatlán respectivamente, se trasladaron hoy a Baja California para atender a pacientes con Covid-19, como parte de la Operación Chapultepec, informó el representante del IMSS en Sinaloa, Luis Rafael López Ocaña.

La brigada enviada a Baja California está compuesta por tres médicos generales y 10 elementos de enfermería que hará frente a la emergencia sanitaria por el alza de contagios registrados en la ciudad de Tijuana.

¡Los sinaloenses siempre al pie del cañón! ¡Mucha suerte, ayuden mucho y regresen con bien! https://t.co/00WBEYo9bq — Dr. Efrén Encinas Torres (@EEncinas_Dr) December 29, 2020

La Representación del IMSS en Sinaloa ha enviado más de 30 profesionales de la salud para sumar esfuerzos, junto a sus compañeros de otras entidades, en el combate a la pandemia en estados que registran una ocupación hospitalaria elevada.

El primer contingente salió a la Ciudad de México el pasado 23 de diciembre, y estaba integrado por 20 elementos de medicina y enfermería.