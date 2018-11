Sinaloa es una fosa gigante: Rastreadoras

Tras darse a conocer que Sinaloa ocupa el quinto lugar con el mayor número de fosas clandestinas en el País, Mirna Nereida Medina aseguró que el problema es mucho mayor

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Luego de que se diera a conocer la investigación ‘“México: país de fosas”, que ubica a Sinaloa como la quinta entidad con mayor número de fosas clandestinas, Mirna Nereida Medina Quiñónez cuestionó las cifras presentadas y aseguró que el problema es mucho mayor.

“Estuviéramos en primer lugar si fueran los datos reales, porque entre los dos grupos (de búsqueda) y las fosas que se han encontrado por parte de la fiscalía, son más de doscientas (en la Zona Norte)”, señaló.

Según la investigación, en Sinaloa se han registrado 139 fosas clandestinas con 176 cadáveres, en cifras reconocidas por las autoridades, entre 2006 y 2016. Y Ahome es el cuarto municipio a nivel nacional con más fosas encontradas durante ese período, con 65.

Sin embargo, Las Rastreadoras de El Fuerte han encontrado 132 cuerpos en 110 fosas desde 2014.

“Cuando miré esas cifras me dio risa y me dio coraje, porque es una burla. Se burlan, y hacen como que nos hacen caso, yo no entiendo porqué dar esas cifras, no quieren reconocer que estamos pisando una fosa gigante”, lamentó la lideresa del colectivo.

Medina Quiñónez también señaló que tan solo en su padrón histórico, correspondiente a la zona norte, tienen registradas más de 700 personas desaparecidas.

“Nosotras estamos buscando constantemente, vamos a búsqueda hasta cuatro veces por semana. Si se trabajara así a lo largo de toda la entidad, pues tendríamos más de mil fosas, y yo te puedo asegurar que sí las hay”, expuso.

El Grupo Desaparecidos de El Fuerte y Zona Norte, conocido popularmente como Las Rastreadoras de El Fuerte, inició actividades en septiembre de 2014, a partir de la desaparición de Roberto Corrales Medina, hijo de Mirna.

A partir de ahí, el grupo se convirtió en un referente a nivel nacional en el contexto de la desaparición forzada, por ser el primero en buscar fosas clandestinas, obligando al Gobierno del Estado a implementar acciones como la creación de un laboratorio de genética.

“En la soledad de mi casa, me pongo a pensar que Roberto es un héroe, no yo, porque desgraciadamente tuve que perderlo yo para que algunas familias, que desde antes habían perdido a sus hijos, tuvieran la alegría de encontrarlos”, externó Mirna Medina.

TENDRÁN UN ARCHIVO VIRTUAL

La lideresa de Las Rastreadoras de El Fuerte informó que en enero lanzarán una aplicación digital con la información de todas las fosas clandestinas que se han encontrado desde el 2006 en la Zona Norte del Estado, incluyendo un mapa con la ubicación de cada fosa.

“Con esta app, cuando encontremos una fosa, con el teléfono vamos a poder registrar, en ese momento, el lugar y lo que se esté encontrando”, explicó.

También lanzarán una aplicación con la base de datos de personas desaparecidas.

BUSCARÁN REUNIÓN CON EL ALCALDE DE AHOME

Mirna Nereida Medina Quiñónez indicó que solicitarán una reunión con el Presidente Municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, para dialogar sobre las estrategias de seguridad pública, y principalmente, pedirán que se activen los protocolos de búsqueda inmediata en los reportes de desaparición o privación de la libertad.

“Las mujeres me han dicho, siempre, que cuando van a denunciar una desaparición forzada, en la Fiscalía las regresan, hasta que pasen las 72 horas, y eso ya no debe de pasar”, comentó.

En este sentido, señaló los casos recientes de dos jóvenes, hijos de policías municipales, que fueron privados de la libertad y sí se activaron los protocolos de búsqueda inmediata, y reaparecieron unas horas después.

“Las mujeres me comentaron que se las hacía muy raro que los dos jóvenes que desaparecieron, hijos de policías, inmediatamente fueron localizados y regresados a su familia, y de nuestros hijos ninguno ha regresado”, dijo.