Sinaloa está en veremos con su participación en la Fase 3 de prueba de la vacuna contra el Covid-19

El Secretario de Salud Efrén Encinas Torres, señaló que todavía no se puede dar certeza en el tema porque no se sabe qué entidades van a participar, sin embargo, continuarán las gestiones para adquirir vacunas con otros países

Karen Bravo

03/11/2020 | 11:54 AM

CULIACÁN._ Todavía no está definida la participación de Sinaloa en la Fase 3 de prueba de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio CanSino Biologics, explicó el Secretario de Salud Efrén Encinas Torres.

“Veremos todavía, no les puedo dar la certeza si Sinaloa va a entrar o no en esta circunstancia de la vacuna CanSino en México que van a ser alrededor de 10 mil, 15 mil personas voluntarias en las que se asemeja o se señala. Todavía no hay nada en específico”, señaló el funcionario estatal.

Este martes el Canciller Marcelo Ebrard, anunció en la conferencia matutina encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta semana CanSino Biologics iniciará en México su Fase 3 de prueba de su vacuna prototipo contra el coronavirus.

“Sale un comunicado donde llega a México a finales de octubre la vacuna, lo señala el Canciller Ebrard y no sabemos exactamente cuáles van a ser las entidades federativas que van a participar en esta fase tres del ensayo clínica con la vacuna para Covid CanSino, es una vacuna china en ese sentido”, explicó Encinas Torres al ser cuestionado por la prensa.

El Secretario de Salud estatal viajará este viernes a la Ciudad de México para definir la gestión que realizó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, ante la embajada Rusa el pasado 8 de octubre para la adquisición directa de vacunas contra el Covid-19, detalló Encinas.

“Recuerden que el Gobernador hizo un anuncio de un fideicomiso por 50 millones de pesos al margen de que el Gobierno Federal vaya adquirir vacunas para todo el País o la metodología que vaya a seguir, la idea es que Sinaloa debe tener un enlace directo con algunos de los países para que una vez autorizada por la Cofepris podamos sumarnos en ese esfuerzo que hace el País y tener nosotros también la posibilidad de manera paralela de incrementar la adquisición de alguna parte de esa vacuna”, abundó el funcionario estatal.