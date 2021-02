Sinaloa inicia inmunización de adultos mayores contra el Covid-19; Rosario, Mocorito y San Ignacio son los primeros

La entidad recibió el domingo 14 de febrero 22 mil 850 vacunas del laboratorio AstraZeneca para ser suministradas en adultos mayores de las demarcaciones mencionadas. Fueron contactados vía telefónica para presentarse en un horario específico en el centro de vacunación correspondiente

Karen Bravo

Sinaloa inició este 15 de enero la inmunización de adultos mayores contra el Covid-19, un día después de que la entidad recibió 22 mil 850 vacunas del laboratorio AstraZeneca. Las dosis fueron distribuidas en Mocorito, Rosario y San Ignacio.

En el caso de Mocorito fueron instalados 13 puntos de vacunación para aplicar las 9 mil 629 dosis que le corresponden al municipio, entre ellos uno en la cabecera municipal. Los adultos mayores fueron notificados vía telefónica para que acudieran a ser inmunizados, la jornada de vacunación inició de forma simultánea en los tres municipios a las 10:00 horas.

El Alcalde de Mocorito Jesús Guillermo Galindo Castro, encabezó un acto informal de arranque de vacunación con la aplicación de la dosis a la señora Alejandra Flores de 82 años de edad.

“Quiero celebrar con ustedes este día histórico para Mocorito porque somos bendecidos por Dios por tener la vacuna aquí en nuestro municipio”, expresó el Presidente Municipal.

“Estoy seguro que esto va a venir a que salgamos adelante de este túnel en el cual hemos estado y que ya vemos la luz muy de cerca, y estoy agradecido con Dios sobre todo con ustedes que van a estar bendecidos con esta vacuna”, agregó.

Los adultos mayores que recibirían la primera dosis fueron citados por horarios, pasaron de uno por uno pero organizados en grupos de 10 personas, es decir, cada que las enfermeras abrían un envase tenían que ser vacunados 10 ancianos, esto debido a que cada frasco de vacuna contiene 10 dosis.

Previo a ser inoculados, los adultos mayores eran sometidos a un cuestionario para que le fueran verificados sus datos e historial clínico. Tras recibir la vacuna, los pacientes eran pasados a un área habilitada como sala de observación en la que debían permanecer aproximadamente 30 minutos y posteriormente podían retirarse.

Patricia López Aguilar Directora Regional de Bienestar en la Región 07 detalló que los beneficiarios en recibir la vacuna deben acudir desayunados.

“Si el adulto mayor tiene alguna enfermedad y con ello consume algún tipo de medicamento lo tome, que no deje de tomarselo antes de venir, de preferencia si tiene su horario establecido llegue a la hora que se le cita y no llegue antes, no hay necesidad de que estén aquí muchas horas”, abundó la funcionaria.

Después de ser inmunizados, los adultos mayores recibieron una hoja de notificación con una fecha preliminar de cuándo recibirán la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Salud estatal a medios de comunicación, en Mocorito fueron habilitados 13 puntos de vacunación, seis en el municipio de San Ignacio, y 19 en Rosario, que abarcan cabeceras municipales y poblaciones rurales.

El Gobierno Federal puso a disposición de la población la página www.mivacuna.salud.gob.mx para registrar a adultos mayores y puedan recibir la vacuna contra el Covid-19; posteriormente serán notificados vía telefónica sobre su cita de inminización.