‘Sinaloa necesita una mujer gobernadora’: Diputado Pedro Lobo

Exhorta a la Diputada Federal de Morena Yadira Marcos a levantar la mano como aspirante a la Gubernatura de Sinaloa en 2021

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ “Es momento de que la mujer se empodere, y que tengamos una primera mujer gobernadora en Sinaloa’’, señaló el Diputado Local por Morena Pedro Alonso Villegas Lobo, al ser cuestionado sobre si ya había algún perfil de cara a las próximas elecciones para Gobernador en Sinaloa en 2021.

Como miembro de la Comisión de Equidad, Género y Familia, Villegas Lobo comentó que ya es tiempo de equidad, y aunque muchos hablan de hombres, pero no de mujeres.

“Siempre lo he dicho, he sido muy abierto en mis redes sociales, yo apoyo a que tengamos una gobernadora mujer, tenemos muchos perfiles en nuestro partido, en lo personal yo apoyo a la Diputada Federal Yadira Marcos, a quien exhorto a que levante la mano por la gubernatura”, señaló.

El Diputado subrayó que las mujeres se tienen que posicionar, “que de alguna u otra manera, logren tener esa apertura, y se pueda podamos tener por primera vez en Sinaloa, una mujer gobernadora, pero este sería mi posicionamiento”, indicó.

Resaltó que es necesario que las mujeres levanten la mano, ya que en estos momentos no se ven más que solo hombres, recordando que hoy es tiempo de equidad.

El Diputado subrayó que le encantaría seguir representando a los sinaloenses, pero esto será una decisión que depende del partido, y de la misma ciudadanía, para continuar luchando por los intereses de los y las sinaloenses.

“Yo no tengo ambición por los puestos, como muchos otros, que ya están ahí ahorita , como Vargas Landeros, quien dice que es de la cuarta transformación, y quien ni un pie ha puesto en una asamblea, o que no es ni afiliado, y hay muchos que hoy se quieren colgar de eso, con una historia pasada de corrupción, y que no tienen honestidad”, resaltó el Diputado.

Agregó que hay que apostarle a tener una mujer gobernadora, por lo que tienen que levantar las manos todas las que realmente quieran participar.

Al respecto, la Diputada Yeraldine Bonilla señaló que en estos momentos no es el tiempo para hablar de elecciones, ya que se está en medio de circunstancias difíciles en México, en medio de una pandemia, donde miles de personas están muriendo.

“En estos momentos tenemos que estar enfocados a los ventiladores, a lo que está sucediendo y poner atención a los hospitales, y ejercer más presión al Gobernador, para que haya más presupuesto, para que los hospitales sean a futuro, más equipados y estar listos para cuando vuelva a llegar una circunstancia como la que estamos viviendo”, señaló la Diputada.