Sinaloa no solo lucha contra el Covid-19, los casos de dengue aumentan un 172%

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud estatal, Culiacán es el municipio con mayor número de confirmados, reportando 22 pacientes; seguido de Escuinapa, que tiene 11 pacientes registrados al 30 de mayo

Karen Bravo

22/06/2020 | 11:30 AM

Los casos confirmados de dengue en Sinaloa incrementaron un 172 por ciento con respecto a las cifras de 2019.

En datos abiertos de la Secretaría de Salud estatal se reportaron 68 pacientes confirmados al 30 de mayo, mientras que al mismo periodo del año pasado, fueron 25.

De esta cifra, 43 casos corresponden a dengue no grave, 20 al que presenta signos de alarma y cinco pacientes con dengue grave.

Culiacán es el municipio que más registró pacientes confirmados con dengue hasta mayo, que es la última actualización de la información de la Secretaría de Salud.

La capital sinaloense informó 22 casos, le siguió Escuinapa con 11, Mazatlán y Navolato, con nueve cada uno.

Dengue en Sinaloa no cede ni ante el frío

Aunado a los pacientes confirmados, hay 488 casos probables, encabezando la lista Culiacán con 190, Mazatlán con 112 y Escuinapa con 71.

EL LLAMADO DE LAS AUTORIDADES

Eliseo Ruiz Monobe, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 4, en Culiacán, recomendó a la ciudadanía eliminar los lugares donde pueda acumularse agua en esta temporada de lluvias para prevenir la propagación de criaderos del mosquito del dengue.

“Que no haya acumulación de agua, de cacharros, al igual que en los techos, es muy importante mantenerlos limpios antes de que inicie la temporada de lluvias para que no haya acumulación, eso es lo primordial, porque ahí es donde se desarrolla el mosco, la fumigación únicamente lo que hace es eliminar el mosco adulto y al segundo día anda otra vez volando si no se elimina ese problema”, explicó.

Además las cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros y bebederos de animales deben ser lavados con jabón y tallarlos con un cepillo.

Los recipientes que puedan acumular agua deben permanecer volteados y recomiendan tirar botellas, llantas, latas, cáscaras, trastes y otros objetos o recipientes que ya no se utilizan para que no acumulen agua.