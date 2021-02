'Sinaloa nunca ha sido rebasado', refuta Efrén Encinas sobre saturación de camas con ventilador

El Secretario de Salud subrayó que en Sinaloa hay un 34 por ciento de ocupación de camas con ventilador y que en caso de que en un hospital no tengan ninguna disponible, existe colaboración interinstitucional para que el paciente sea trasladado a otra unidad para su atención médica

Karen Bravo

CULIACÁN._ El Secretario de Salud Efrén Encinas Torres enfatizó que Sinaloa no ha tenido problemas con la hospitalización y que no ha sido rebasado, ya que actualmente tiene una ocupación hospitalaria del 34 por ciento en camas de hospitalización en el estado.

“Les señalo, les reitero que no tenemos problemas, Sinaloa nunca ha sido rebasado en el sentido que nos debe de dejar tranquilos”, afirmó.

“Sinaloa está con capacidad de respuesta para tratar a nuestra población, desde luego que no queremos jamás que sea rebasada, eso nos compromete más a seguirnos cuidando para mantener la transmisibilidad de contagios y que la pandemia la podamos contener entre todos”, comentó el funcionario.

Periódico Noroeste publicó el 8 de febrero que el Sistema de Información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud en un portal desarrollado por el Laboratorio Internacional de Tecnología e Investigación Espacial del Instituto de Geografía de la UNAM para la dependencia (https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome), reportó ocupaciones del 100 por ciento en algunos hospitales de los municipios de Culiacán, Mazatlán, Guasave y Ahome en datos actualizados al domingo 7 de febrero, y que el 6 de febrero la Secretaría de Salud estatal reportó 34 por ciento de ocupación hospitalaria promedio en Sinaloa.

En un audio proporcionado a Noroeste como réplica a la nota publicada, Encinas Torres confirmó que los datos divulgados por esta casa editorial pertenecen a esta plataforma que se comparte de forma transparente al público.

“Señala la información del 100 por ciento de camas con ventilador ocupados, por ejemplo, una institución hermana en Sinaloa como es el Issste, la clínica hospital del Issste en Los Mochis, en efecto Los Mochis reportó tres camas con ventilador en el Issste; sin embargo, son tres camas con ventilador en el área de cuidados intensivos”, comentó el funcionario.

“Pues sí, si vemos el número, numerador y denominador, están las tres camas ocupadas, bueno pues sí es el 100 por ciento pero en el Hospital General tenemos 19 camas con ventilador y solamente cuatro ocupadas en el mismo día 7 de febrero como se señalaba, cuatro, es decir, un 20 por ciento; el Seguro igual, prácticamente el 50 por ciento de ocupación”, añadió.

Efrén Encinas Torres, secretario de Salud de Sinaloa.

En ese sentido, el Secretario de Salud estatal subrayó que el sector salud de la entidad trabaja unido para la atención de pacientes desde el inicio de la pandemia.

“Ha sido lo que nos ha permitido que no hayamos sido nunca rebasados en el porcentaje de ocupación hospitalaria porque nos hemos apoyado entre todos en el gremio del sector salud”, comentó.

Encinas Torres afirmó que cuando un hospital no tiene la capacidad para atender a un paciente, el enfermo puede ser trasladado a otro nosocomio para recibir el tratamiento.

“Cuando el Issste no tiene áreas para ingresar a un paciente lo atendemos en el Hospital General en este caso en Los Mochis o puede ser en Mazatlán, o puede ser aquí en Culiacán, etcétera, de tal manera que como estado de Sinaloa, reitero, existe un porcentaje de ocupación en camas con ventilador de un 34 por ciento, había siete sin problemas y no ha variado mucho al día de hoy 9 de febrero”, explicó el Secretario de Salud estatal.

“Es importante comentar esto para no generar una alarma, no generar pánico a la población, de por sí pues con la pandemia que no se ha ido del mundo, pues tenemos suficiente como para generar también un estrés sicológico de impacto negativo a pensar que no hay camas con ventilador si un paciente demandara la atención especializada del servicio”, recalcó.

PORTAL DE DATOS DE LA UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México diseñó un portal para la Secretaría de Salud federal a través del Laboratorio Internacional de Tecnología de Investigación Espacial (iSTAR), en el cual la dependencia publica información del Sistema de Información de la Red IRAG.

Al ingresar a la página de internet pública https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome los usuarios son recibidos con un mensaje donde la UNAM especifica el origen de los datos ahí especificados.

“La Secretaría de Salud pone a disposición del público este Sistema, con la finalidad de transparentar y comunicar la información de ocupación hospitalaria de las instituciones de Salud, en el contexto actual de la pandemia de Covid-19. El Sistema es un esfuerzo por facilitar el acceso y la consulta de los datos, mediante una plataforma que ofrece un panorama estadístico, geográfico y temporal del estado y la evolución de la ocupación hospitalaria a escala nacional, estatal, municipal, jurisdiccional y por unidad médica (sic)”, señala el recuadro.

“Los datos que contiene el 'Sistema de Información de la Red IRAG' de la Secretaría de Salud provienen de sus propias fuentes estadísticas, por lo que la calidad y actualización de los datos es responsabilidad única de la propia Secretaría. El diseño y desarrollo de la plataforma tecnológica es responsabilidad del Laboratorio Internacional de Tecnología e Investigación Espacial (iSTAR) del Instituto de Geografía de la UNAM. Ni el personal de la UNAM ni la institución universitaria como tal asume ningún tipo de responsabilidad ante terceros por el manejo que se haga de los datos contenidos en el 'Sistema de Información de la Red IRAG' ni por el contenido y resultados de los enlaces y páginas web que se utilicen (sic)”, agrega.

El mensaje está membretado en la cabeza con el logotipo de la Secretaría de Salud federal y en el pie con el de la UNAM, el IG e iSTAR.

En el pie de la página está escrita la leyenda “Desarrollado por el Laboratorio Internacional de Tecnología e Investigación Espacial (iSTAR Lab) del Instituto de Geografía de la UNAM, para la Secretaría de Salud”.