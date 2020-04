Sinaloa presenta repunte de violencia en el hogar durante la cuarentena, seÃ±ala Paola GÃ¡rate

Sinaloa presenta repunte de violencia en el hogar durante la cuarentena, señala Paola Gárate

Pide a las víctimas de la violencia dentro de la familia acercarse al PREVEVSIN para apoyarlas

Netzahualcóyotl Ceballos

La violencia dentro del hogar sí se ha agudizado en Sinaloa debido a la cuarentena y a las restricciones ante la pandemia por coronavirus, reconoció Paola Gárate Valenzuela.

La directora del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana dijo que aunque no hay números oficiales todavía, sí hay un repunte de violencia doméstica en la entidad, un problema que en el estado ya se venía “arrastrando”.

“Está compleja la situación, la incidencia a nivel nacional está muy disparada, no es tanto aquí (en Sinaloa) al 911, pero no quiere decir que no esté ocurriendo, la complejidad de estar en casa todo el tiempo con el agresor”, declaró.

“Sí están al incremento, ya teníamos complicado este delito, le sumamos el confinamiento, la 'ley seca', y es una realidad, la situación económica, son factores que van sumando para que esto pueda ponerse mucho más compolicado”.

Gárate Valenzuela pidió a las víctimas de la violencia dentro de la familia acercarse al PREVEVSIN para apoyarlas; en caso de que la violencia escale a la agresión física, pidió comunicarse inmediatamente al teléfono de emergencia 911.

Durante marzo, en Sinaloa se denunciaron 372 casos de violencia intrafamiliar según datos del Semáforo Delictivo; en febrero 361 y en enero 337, es decir, mil 70 casos denunciados en tres meses, aunque se cree que la “cifra negra”, los casos no denunciados, es mucho más alta.

De acuerdo a esta herramienta de transparencia y rendición de cuentas en temas de seguridad, la violencia doméstica es un “foco rojo” frecuente en Sinaloa.