Sinaloa registra 1589 solicitudes sobre datos personales

Sinaloenses están ejerciendo este derecho en rubros como jubilaciones, historiales laborales, aportaciones para retiro, concursos de plazas públicas, entre otros, indica el presidente de Ceaip

Noroeste / Redacción

En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el Presidente de Ceaip realizó un balance sobre el ejercicio de este derecho en Sinaloa, el cual ha sido creciente en los últimos tres años.

De 2018 a la fecha, señaló, se han registrado 1 mil 589 solicitudes sobre los llamados “Derechos ARCO”, de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Sinaloa.

Estos, detalló, han sido para detonar otros derechos de las personas, principalmente en el ámbito laboral como lo son solicitudes de retiro, concursos de plazas, jubilaciones, historiales de trabajo, cambios de adscripción, estados de cuenta, aportaciones a pensiones, recibos de nómina, entre otros.

El comisionado presidente José Alfredo Beltrán Estrada estimó que el ejercicio de estos derechos, los cuales están ligados a la privacidad de las personas, irá en aumento conforme se vaya intensificando entre la población la socialización y el conocimiento de los mismos.

Las instituciones públicas del Estado, señaló, están obligadas a proteger los datos que acopian sobre las personas que realizan diversos trámites y servicios públicos.

En la última de tres charlas de la jornada para socializar la importancia de este derecho, la directora de Protección de Datos Personales de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ofreció la charla “Yo ciudadano, ¿Cómo ejerzo mis derechos ARCO?

Natividad Hernández Rojo dijo que parte de la relevancia de la Protección de Datos Personales es evitar la discriminación, prevenir que se invadan las esferas íntimas del titular de los datos, o que se pueda poner en riesgo su persona.

Manifestó que un deber de los responsables o autoridades es entregar aviso de privacidad al momento de solicitar datos personales.

Ese aviso, prosiguió, contiene la información sobre el uso que se le darán a esa información personal y en caso que no se entregue se puede denunciar ante Ceaip que atiende lo relacionado a dependencias públicas y puede canalizar al INAI, si se trata de instituciones privadas o del ámbito federal.

Describió los Derechos ARCO como protectores de los Datos Personales:

El derecho de Acceso a los datos es aquel que permite conocer los datos personales que tienen las autoridades sobre uno y poder obtener documentos que conciernen a la persona.

La Rectificación tiene que ver con el derecho de corregir o modificar datos personales que están en manos de las autoridades cuando así se requiera.

El derecho de Cancelación es cuando una persona puede solicitar la eliminación de los datos personales que tiene en su posesión alguna autoridad porque estos ya cumplieron con la finalidad para la que fueron recabados.

Y la Oposición permite a los ciudadanos oponerse al uso de su información de forma no autorizada, ya sea porque no la entregaron voluntariamente o no se dio el consentimiento para el uso o finalidad que se les da, o su uso puede ocasionar un perjuicio.

Hernández Rojo explicó que estos derechos ARCO son gratuitos y los puede ejercer cualquier ciudadano.

Para brindar asesorías sobre el tema, recibir denuncias o darles curso al Instituto Nacional de Transparencia en caso de relacionar a instituciones privadas o federales, la expositora proporcionó los siguientes datos de contacto de Ceaip:

Teléfono 6677586820, Ext. 143 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, lada gratuita 800 830 48 55, o bien directamente en las instalaciones en bulevar Enrique Félix Castro 1052 poniente, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa.