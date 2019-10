Sinaloa serÃ¡ la entidad mÃ¡s importante en producciÃ³n de alimentos, dice AMLO desde El Fuerte

Sinaloa será la entidad más importante en producción de alimentos, dice AMLO desde El Fuerte

El Presidente de México dice que en el estado se está generando inconformidad, sobre todo, por falta de información; se compromete a seguir apoyando a los productores del campo

Carlos Bojórquez

EL FUERTE._ En el cierre de su gira por Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la inconformidad del sector agrícola respecto a sus medidas se debe a una malinformación, y aseguró que se tiene contemplado fortalecer a la entidad como el mayor productor de alimentos.

"Se va a seguir apoyando a los productores del campo. Aquí, en Sinaloa, se está generando alguna inconformidad, pero sobre todo, por falta de información", dijo.

"Que nadie se deje manipular, vamos a apoyar como nunca al campo de Sinaloa. Vengo hablando con el Gobernador de fortalecer a Sinaloa como la entidad más importante en producción de alimentos, granero nacional", añadió.

López Obrador participó este sábado en un diálogo con la comunidad del Hospital Rural del IMSS Bienestar en El Fuerte, donde estuvo acompañado por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y la Alcaldesa Nubia Ramos Carbajal.

En defensa de sus políticas agrarias, el Presidente de la República señaló que ya no habrá intermediarios en la entrega de programas como el ProCampo y subsidios, pues, aseguró, los recursos no llegaban completos al productor.

"Ya ningún programa se va a entregar a organizaciones sociales o civiles, nada de que yo soy de la Organización Campesina Independiente Emiliano Zapata y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir a la gente, ¡no, primo hermano!, eso ya se acabó, así no, porque no llega o llega con moche, con piquete de ojo", expuso.

"Algunos están diciendo: ¡qué barbaridad!, están bajando el presupuesto a la agricultura... claro que lo estamos bajando, pero está subiendo para los campesinos. Agarraban el dinero del presupuesto, y cuando mucho le daban a la gente despensa, frijol con gorgojo, y ellos se quedaban con la mayor parte", agregó.

López Obrador insistió en que se impulsará primero a los pequeños productores, mientras que a los medianos y grandes les pidió 'aguantar un poquito'.

"Soy consciente de que es mejor producir en México lo que consumimos, que comprarlo en el extranjero. Por eso vamos a apoyar también a los medianos y a los grandes, pero primero los pequeños, así estamos poniendo orden", sentenció.

PIDE QUE NO LO RETRASEN MUCHO EN SUS RECORRIDOS

Durante su viaje de Los Mochis a El Fuerte, así como en las inmediaciones del Hospital Rural, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se encontró con muchas y diversas manifestaciones ciudadanas. Y al respecto, pidió al pueblo que sea consciente de su apretada agenda.

"No queremos impedir a nadie que se acerque y que plantee sus cosas, venimos a recoger los sentimientos de la gente, pero necesitamos organizarnos, porque por ejemplo, de Mochis a acá nos pararon en la carretera como diez veces.

"Como esto se transmite a todo el País, pues estoy aprovechando para mandar el mensaje a todo México, a donde vamos la gente quiere vernos, y me piden que baje, y bájese, y bájese, y bájese, y no es por faltar al respeto, yo tengo mucho amor por el pueblo, pero si me voy bajando, no llegó", exclamó.

Solicitó confianza en que se atenderán todas las demandas que le hagan llegar, aunque a veces no pueda detenerse mucho tiempo para atender algún reclamo ciudadano.