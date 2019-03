Sinaloa serÃ¡ la sede de la Olimpiada Mexicana de InformÃ¡tica

INNOVACIÓN

Sinaloa será la sede de la Olimpiada Mexicana de Informática

El Secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázarez informó que Sinaloa ocupa el primer y séptimo lugar en el ranking infantil de programación

Karen Bravo

Sinaloa será la sede de la vigésima cuarta Olimpiada Mexicana de Informática, que se llevará a cabo del 17 al 22 de mayo.

El evento se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente en Culiacán. De este certamen saldrá la delegación que representará a México en la Olimpiada Internacional de Informática programada para agosto del 2020 en Singapur.

Cristian Luque, de 13 años de edad; Mario Alberto Valdez, de 12; Efraín Gastélum, con 11 años de edad y Emilio Moreno también de 12 años, son algunos de los integrantes de la delegación que representará a Sinaloa en la competencia nacional.

Para Cristian su hermano Fred de 15 años de edad fue su inspiración. El joven miró que su hermano también destacaba en los eventos de informática, por lo que decidió intentarlo por él mismo.

"Vi que mi hermano también quedaba en las olimpiadas y dije, pues yo lo voy a intentar, lo intenté y me gustó mucho. Empecé desde cero, no sabía nada, me gustó mucho porque siento que se me da", narró.

Aunque son apenas unos niños, el lenguaje de programación no resulta complejo, y para la mayoría de ellos todo inició en las aulas con apoyo de sus maestros y papás.

Mario Alberto explicó que lo que más se le complica de la programación es la recursividad, con ella pueden lograr conteos.

"Puedo contar un número, puedo encontrar una variable", explicó el adolescente.

Un profesor de Emilio fue el que lo inició en la programación, el docente lo invitó a un curso donde aprendió todo lo básico sobre la materia.

"Fui aprendiendo y me fue gustando, creo que ya se me da muy bien", expresó.

Aunque el lenguaje de programación y los alcances que puede llegar a tener, parecen resultados de un futuro lejano, es algo que puede ser una realidad palpable.

Efraín tiene como objetivo poder crear una "Robotina", un robot que pueda ayudarle a los humanos en tareas sencillas como el hogar.

"Tal vez algunos que pudieran ayudarnos a nosotros los humanos en la vida cotidiana para que nuestro trabajo diario no fuera tan complicado", comentó el estudiante.

En la olimpiada los participantes tendrán que resolver de seis a ocho problemas inéditos y de alta complejidad algorítmica, utilizando una computadora y lenguaje C.