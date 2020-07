Sinaloa sigue siendo un estado homofÃ³bico, advierte Tiago Ventura

Sinaloa sigue siendo un estado homofóbico, advierte Tiago Ventura

Integrantes del Comité de la Diversidad Sexual de Culiacán exigen con manifestación en Palacio de Gobierno que se cumplan las necesidades de esta población, las cuales fueron entregadas al gobernador en 2019

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ “Sinaloa sigue siendo un estado homofóbico”, declaró Tiago Ventura Cárdenas, integrante del Comité de la Diversidad Sexual de Culiacán, quien acompañado de otros integrantes se manifestaron este jueves en Palacio de Gobierno, exigiendo que se cumplan los estatutos que se plantearon en 2019.

Ventura Cárdenas platicó que hace un año se le entregó al gobierno un diagnóstico estatal que contenía la problemática que vive la comunidad LGBTTTIQ+ en cuanto a temas de educación, familia, trabajo, y población transgénero, donde hasta la fecha no ha pasado nada.

“Ya pasó un año, no ha pasado nada, no hemos tenido una sola política pública por parte del ejecutivo en favor de la comunidad LGBTTTIQ+, aquí estamos solicitando las políticas públicas porque no puede ser que falta un año de gobierno y no tengamos una sola”, destacó Ventura Cárdenas.

Además criticó que el poder ejecutivo puede mandatar al registro civil para que se permita el matrimonio igualitario o evitar trabas en el registro de hijos de parejas homoparentales o lesbomaternales, y cambio de identidad de género, sin necesidad de legislar en esos temas.

El diagnóstico, explicó Ventura Cárdenas, plantea la situación de la población trans, buscando acceder a los programas de gobierno para mujeres, ya que son consideradas dentro de este género, por lo que para tener sus documentos de identidad como tal, tienen que acceder a un amparo, el cual se tarda un año.

“Este amparo como sabemos saldrá positivo, y muchas de ellas viven en la calle, porque no pueden acceder a un trabajo, por lo que conseguir 10 mil pesos y esperar un año para una persona que vive en la calle y al día, es muy difícil o es casi imposible que lo logre”, indicó Ventura.

Tiago Ventura

Señaló que ha habido una omisión, ya que el Gobernador tiene el diagnóstico en sus manos, por lo que exigen que ya se ponga a trabajar en estos temas, considerando que ellos no van a esperar a otro sexenio más para que se hagan políticas públicas para toda la comunidad.

“Sinaloa sigue siendo un estado homofóbico que no toma en cuenta a estos ciudadanos que somos nosotros, que también pagamos impuestos, y que aportamos a la sociedad”, resaltó.

Ventura Carrasco criticó que la postura del gobernador sea por la influencia de los grupos religiosos que han marcado la pauta para que el poder ejecutivo esté siendo homofóbico al negarle a la población de la diversidad sexual acceder a programas o acciones de gobierno esenciales para su desarrollo.

“Se siguen afectando nuestros derechos, vivimos en un estado nulo, donde no existen leyes para que nos beneficien o nos igualen los derechos que tienen las personas heterosexuales”.

El activista lamentó que tampoco ha habido un acercamiento por parte de los secretarios para buscar impulsar acciones en favor de la población LGBTTTIQ+, por lo que llamó a los integrantes del gabinete y al propio gobernador para iniciar con un proceso de trabajo coordinado que deje a Quirino Ordaz Coppel como un gobernador que trabajó para todos los sinaloenses sin distinción.

Omar Lizárraga, integrante también, agregó que realizarán una manifestación el sábado a partir de las 18:00 horas, la cual empezará por la calle Zaragoza, y Avenida Álvaro Obregón, hasta llegar a La Lomita, para regresar por la calle Aquiles Serdán, Ciudades Hermanas, hasta llegar al Malecón.

“La manifestación será por el mes del orgullo, para que vean que seguimos visibles en la sociedad, para que vean que no hemos parado de luchar por nuestros derechos”, destacó Lizárraga.