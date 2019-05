Sinaloa suma plata y tres bronces mÃ¡s en el atletismo de la Olimpiada Nacional

Sinaloa suma plata y tres bronces más en el atletismo de la Olimpiada Nacional

Paulina Guadalupe Cázarez se coloca en segundo lugar en lanzamiento de jabalina

Noroeste / Redacción

CHIHUAHUA._ La delegación sinaloense sumó una plata y tres bronces más al cerrarse la tercera jornada del atletismo en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019 que se viene celebrando en la hermosa pista de la Ciudad Deportiva.

Paulina Guadalupe Cázarez Carrasco, medallista de oro el año pasado en Querétaro, esta vez se quedó con la presea de plata en lanzamiento de jabalina de la categoría Sub 18. La pupila de Jesús Corvera acredita el segundo lugar con un lanzamiento de 44.63 metros.

“Estuve en esta competencia con altibajos, me estresé, hice buenos lanzamientos , pero cometí faules y por allí se fue una mejor participación, estoy contenta porque pensé me quedaría en cuarto lugar al ver que las cosas no salían, pero finalmente logramos la medalla de plata y a seguir entrenando para el próximo año quiero la de oro otra vez. Agradezco a todos quienes me han apoyado y me han dado la confianza”, dijo la destacada atleta culiacanense después de recibir la premiación.

Los bronces

En la prueba de lanzamiento de martillo el mochitense José Ernesto Hernández Espinoza subió al podio por la presea de bronce con un lanzamiento de 63.25 metros en la categoría Sub 20, mientras que su compañero de establo, Julio César Osuna, terminó en la quinta posición con 55.76.

Por su parte, Ricardo Márquez Ruiz, también del municipio de Ahome, logró la medalla de bronce en el salto triple de la categoría Sub 20 con una marca de 14.47 metros.

En lanzamiento de jabalina se ganó el otro bronce por conducto de Juan Alfredo Sánchez en la categoría Sub 20 con marca de 54.78.

En salto de altura Sub 18, se quedó cerca del bronce Danna Rodríguez al terminar en el cuarto lugar nacional.

LEER: El taekwondo sinaloense cierra con tres bronces la Olimpiada Nacional