Sinaloa tendrÃ¡ presencia en la Bienal de Flamenco de Sevilla

La danza que humaniza

Sinaloa tendrá presencia en la Bienal de Flamenco de Sevilla

La bailaora Ana Lucia Humarán organiza un fhash mob que fue videograbado en la Glorieta Sánchez Taboada en donde se reunieron flamencos de Culiacán y Mazatlán

Héctor Guardado

Este año la Bienal de Sevilla uno de los encuentros más importantes de flamenco en el mundo esta inspirada por el espíritu de la inclusión, la pasión desbordada de la bailaora Ana Lucia Humarán por este género de danza la llevó a organizar un fhash mob que fue videograbado en la Glorieta Sánchez Taboada en donde se reunieron flamencos de Culiacán y Mazatlán.

El video se va a integrar a otros que se sumaron alrededor del mundo y con esas imágenes se va a inaugurar la edición 20 de la Bienal de Flamenco de Sevilla.

La coreografía es del creador José Galán y tiene el objeto de lanzar un mensaje a nivel mundial sobre el flamenco como un lenguaje universal que es inclusivo, no existen barreras para el flamenco, no entiende de géneros, fronteras, diversidad, ni de edad, no entiende de razas, no entiende de límites.

La coreografía se mandó a través de un link a todo el mundo, es una intensa conjunción de movimientos que van por bulerías con detalles de flamenco al calce.

En la Glorieta Sánchez Taboada se reunieron bailaoras que dominan ese arte pero también personas de la tercera edad, con capacidades diferentes , niños, hombres de diferentes edades que mostraron que en Sinaloa se baila flamenco y no hay límites para ser disfrutado bailándolo.