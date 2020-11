Sinaloa tendrá presupuesto limitado: Quirino

El Gobernador señala que este presupuesto solo servirá para sostener la planta y base operativa del estado

Emma Leyva

Debido a la reducción de más del 7 por ciento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, el Estado recibirá 47 mil 331 millones de pesos, mil 902 millones de pesos menos que los que se ejercen en 2020.

Con este prespuesto el Estado se verá afectado en algunos rubros relacionados con el sector económico y social.

Ante este panorama, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel comentó que es un presupuesto muy acotado, muy limitado.

“Han hecho un esfuerzo algunos organismos autónomos por bajar en relación a lo que finalmente se había planteado, y tenemos que tomar todos conciencia de que no hay los recursos, por más que se quiera, el tema electoral que cueste lo menos posible, porque no estamos en otra era, o como fueron otros procesos electorales, deben ser baratos y debe costar poco el órgano electoral”, comentó.

Consideró que lo que se tiene que priorizar es que todos se unan a esa responsabilidad de que no hay lana, que se demuestra en los resultados a nivel nacional, donde se ve que cada vez la gente lo está padeciendo en sus bolsillos.

Presenta Ejecutivo proyecto de presupuesto de 2021 para Sinaloa; destinan $674 millones para desarrollo social

Ante esta considerable reducción, detalló que las afectaciones que prevé es que nada más se va a tener para el gasto indispensable, y que no va a existir más gasto para inversión.

“Es prácticamente para sostener la base y la planta operativa del Estado”.

En cuanto al proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2021, que se entregó al Congreso del Estado esta tarde, dijo que hay una reducción considerable en el Insituto Estatal Electoral de Sinaloa.

Asimismo, dijo que se está dando toda la atención al tema de salud y seguridad y, obviamente, a los apoyos sociales que son indispensables.

“Lo importante era sostenerse en esos campos que son indispensables, pero sí me preocupa mucho que haya organismos, pues quizás no se va a poder atender la petición por más que se apruebe, porque no hay lana".