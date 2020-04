Sinaloense Ã‰rick GutiÃ©rrez, con ganas de mÃ¡s oportunidades en la Eredivisie

Sinaloense Érick Gutiérrez, con ganas de más oportunidades en la Eredivisie

El mediocampista no ha podido consolidarse en el PSV de Holanda

Noroeste / Redacción

EINDHOVEN._ El mediocampista mexicano del PSV, Érick Gutiérrez, expresó su deseo de tener más oportunidades de jugar en la Eredivisie, algo que se verá truncado esta temporada por la cancelación de la misma.

“Estamos pasando por un momento difícil, pero no quería dejar de agradecer a la afición por siempre estar ahí. Fue una temporada con muchos retos y me quedé con ganas de tener más oportunidades; me guardo esas ganas para regresar más fuerte que nunca”, publicó en sus redes sociales.

El ex jugador del club mexicano Pachuca no ha podido consolidarse en el equipo que también se llevó en su momento a su compañero Hirving Lozano, quien ahora también está teniendo problemas de regularidad el litaliano Nápoles.

Pese a que ya no es la primer temporada de “Guti” en Holanda, sigue sin gozar de la confianza de los técnicos en turno, ya que en la presente temporada, únicamente acumuló mil 294 minutos de juego entre la liga local, la Europa League y la Liga de Campeones de Europa.

(Con información de Notimex)