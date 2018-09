ARTES MARCIALES MIXTAS

Sinaloense Irana Aldana, en busca de escalar en el Top 10

La peleadora de Artes Marciales Mixtas desea estar entre las mejores competidoras de Ultimate Fighting Championship; empieza a superar lesión en la mano

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Ni una mano rota, ni un ojo lastimado serán impedimento para que la contendiente culiacanense, Irene Aldana, continúe su búsqueda por llegar a estar dentro de las 10 mejores competidoras de Ultimate Fighting Championship (UFC).

Para la artemarcialista de 30 años de edad el objetivo es claro: llegar a ser la mejor competidora de esta disciplina y tras haber salido victoriosa en la que fuera su pelea número cuatro dentro de la UFC, se siente lista para seguir escalando puestos dentro del Peso Gallo.

“Mi principal objetivo es seguir subiendo dentro del ranking, y es por eso que me gustaría pelear con alguien que se encuentre dentro del Top 10, pero igual estoy abierta para ver lo que la UFC me proponga próximamente”, dijo Aldana.

“Ya veremos qué se puede hacer cuando esté lista para pelear, no me queda más que esperar la llamada de la UFC y ver qué me ofrece, pero ojalá esté de ese nivel”, añadió.

Entre las posibles candidatas para disputar una pelea de esta talla se encuentra la brasileña Bethe Correira, rival que está en el puesto 10 del ranking y que hace poco más de un mes y medio tuvo que cancelar su encuentro con Aldana por una lesión.

“Ella podría ser una muy buena opción, yo no tengo ningún problema con que esa pelea se vuelva a programar, es una pelea bastante emocionante para mí, me gustaría mucho ella, pues está dentro del top 10 y sería bastante interesante, pero ya depende de la UFC”, señaló.

Lamentablemente para Aldana las cosas no irán al ritmo que esperaba, pues tras su pelea con la checa Lucie Pudilová, terminó con la mano derecha fracturada, lo cual le impedirá seguir entrenando al 100 por ciento, por lo que tendrá que esperar para volver al octágono.

“Me da tristeza el no poder seguir entrenando al máximo, de haber estado completamente sana, me hubiera gustado tomar una pelea en noviembre, pero con esto ya no podré entrenar con todo por lo menos en un mes”, dijo la culiacanense.

“Dependiendo de cómo vaya avanzando (la rehabilitación de la mano), podría ser entre uno o dos meses la recuperación completa, por lo que es muy probable que mi regreso sea hasta inicios del año entrante”, expresó.

Pese a esto, Irene no bajó su entusiasmo y tiene pensado continuar con su entrenamiento, aunque eso sí, en un grado menos intenso, pues considera que su cuerpo está en las condiciones adecuadas para seguir trabajando.

“Aún tengo mis piernas y la mano izquierda está bien, así que puedo seguir entrenando lo que pueda, seguir pateando y haciendo acondicionamiento físico y trabajos con mi mano izquierda”, dijo.

De esta forma, Aldana seguira preparándose sin descuidar su rehabilitación de la mano derecha, con el fin de poder estar en optimas condiciones lo más pronto posible.

Orgullo ‘culichi’

En cuanto a su más reciente pelea, Irene Aldana se mostró emocionada del resultado obtenido, pues a pesar de haber terminado con una importante lesión y un ojo lastimado, consiguió salir con la victoria de su lado ante Lucie Pudilová, de la República Checa.

“Estoy supercontenta de haber obtenido el resultado que queríamos, fue una pelea muy emocionante, bastante dura, en la cual se me presentaron nuevas adversidades, como lo de la mano”, dijo Aldana.

“Mi oponente fue más dura de lo que pensábamos, muy aguerrida, alguien que siempre fue hacia adelante buscando todo”, dijo.

Y es que esta pelea fue bastante complicada para la culiacanense desde el inicio, pues en el primer round, Aldana se fracturó la mano y continuó la pelea en ese estado, sin saber la gravedad de su lesión.

“Yo no sabía lo que tenía, solo sentía la molestia al golpear, no entendía por qué, pero simplemente tuve que seguir, nunca pregunté ni supuse que estaba rota y a pesar del dolor, yo sabía que tenía que seguir con la pelea”.

“Siempre entrenamos para eso, nuestro coach (Francisco Grasso) siempre nos entrena de esa manera, mantener la compostura y seguir con la pelea mientras podamos”, expresó la peleadora.

La operan

El jueves, Irene Aldana fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Lomas Providencia, de la ciudad de Guadalajara, para restaurar su lesión, con espera de que esta operación le permita regresar más pronto al octágono.

