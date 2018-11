Sinaloense Saúl Román es noqueado por el estadounidense Denis Douglin en Brooklyn

NUEVA YORK._ Saúl “La Fiera” Román se midió a los puños ante el estadunidense Denis Douglin, donde el sinaloense visitó la lona para dar por perdida la pelea.

La pelea se celebró en la Arena Aviator Sport Complex en Brooklyn, Nueva York, donde el combate del sinaloense era la antesala de la estelar entre el cubano Sullivan Barrera y el estadunidense Sean Monaghan.

"La Fiera" venía de perder el título nacional de peso Mediano de la Fecombox ante el chihuahuense Mario Alberto Lazcano, en pelea celebrada en terreno del “Águila” Lazcano.

El sinaloense cayó ante Douglin en el sexto asalto por la vía del nocaut, golpe que lo mandó a la lona y le apagó las luces a "La Fiera" Román sin permitirle seguir contendiendo.

Game over!! Momma know's best! Denis Douglin stops Roman. #GoldenBoyFN @main_events

Main event is up next! Watch #BarreraMonaghan Here: https://t.co/8RvUeO3NfS pic.twitter.com/HcrsScfipc