Sinaloenses de Cuidado, en el ojo de las redes sociales

El video de su versión de ‘O sole mio’, a ritmo de cumbia y tocada con banda, acumula ya casi un millón de reproducciones

Héctor Guardado

Durante julio, los Sinaloenses de Cuidado consiguieron cerca de un millón de vistas en redes sociales con un video en el que interpretan con voz impostada la canción popular italiana O sole mio, musicalizada con una banda regional sinaloense que la tocó a ritmo de cumbia.

Canal 11, Canal 22 y el programa de Martha Debayle le dedicaron espacios y Leonor Quijada, en Culiacán, los entrevistó para la Sociedad Artística Sinaloense.

La visita a los canales culturales de México sirvieron también para promocionar su nueva producción, la canción La luna y el toro, interpretada con banda a ritmo de rumba flamenca.

Así de versátil puede ser la agrupación oriunda del estado, y esta nueva producción la dieron a conocer Sinaloenses de Cuidado a finales del mes pasado.

Leonor Quijada dedicó el espacio de la Sociedad Artística Sinaloense para apoyar el trabajo que han realizado en el ámbito de la música popular los tenores José Manuel Chú, oriundo de Navolato, y el mazatleco Carlos Osuna, así como los barítonos Adán Pérez y Armando Piña, ambos nacidos también en el puerto.

La directora de la Sociedad Artística Sinaloense dedicó una parte de la entrevista para dar a conocer la trayectoria artística de cada uno de ellos, sus presentaciones más destacadas en los teatros de ópera, de Estados Unidos, Europa y México.

En esta parte de la entrevista se evidenció la sobresaliente carrera que ha hecho Carlos Osuna, que es en este momento miembro del elenco estable de la Ópera Estatal de Viena, una de las cinco casas de ópera más importantes del mundo.

“Desde hace 20 años he estado combinando conciertos de música clásica con música popular y desde hace tiempo me he acompañado de vez en cuando con banda sinaloense”, dijo.

Armando Piña comentó que Sinaloenses de Cuidado es una manera de innovar y proponer, experimentando. Dio a conocer que desde 2016 se está presentando en Bellas Artes, y este año se canceló una ópera en la que él participa.

Carlos Osuna comentó que la pandemia lo atrapó en Mazatlán y que tuvo que cancelar su participación en la ópera Salomé en París.

“Afortunadamente por un compromiso que tenía con Raúl Rico tenía que estar en Mazatlán y cuando me di cuenta ya no pude regresar a Austria. Estando aquí coincidimos con Adán Pérez, Armando Piña estaba también en Mazatlán y José Manuel Chú era fácil que viniera porque estaba en Culiacán y como no teníamos nada que hacer empezamos a inventar cosas”, mencionó.

“El nombre de Sinaloenses de cuidado surgió de la película que protagonizaron Pedro Infante y Jorge Negrete en 1953, en la que dos entrañables amigos que les encanta la juerga tienen diferencias en una comedia de enredos que tuvo mucho éxito de público”.

Adán Pérez se lanza como productor

Además de cantar, Adán Pérez se está dedicando a la producción y reveló que acaba de crear una productora apoyado por un empresario de Culiacán.

“Estamos trabajando en diferentes proyectos en este momento desde Nueva York, las dos canciones de Sinaloenses de Cuidado que se ven en redes sociales las produjimos nosotros. Al principio cuando planteamos la canción de O sole mio con banda dudamos, pero poco a poco nos fue cautivando y cuando lo vimos ya remasterizado nos gustó mucho a todos”, compartió.

“Revisamos todas las canciones que se han subido por lo del Covid y sentimos que eran muy bellas y reflexivas, lo único que buscamos fue proponer algo alegre que también hace falta proponerlo. Y de repente se hizo un boom en redes sociales cuando nos dimos cuenta ya iban casi un millón de ‘me gusta’. Entonces la gente nos empezó a pedir más”.

Fue por esas peticiones que decidieron grabar como segunda propuesta de Sinaloenses de Cuidado el popular tema La luna y el toro.

“Algunos nos propusieron que grabáramos el Nessun dorma con banda sinaloense, nos pareció que se tenía el morbo de escuchar esas arias al ritmo de banda. Lo que nosotros queremos es hacer buena música, La luna y el toro tiene mucha horas de trabajo, la pieza inicia con una guitarra flamenca acompañada de un bajo que en este caso fue la tuba y que le da cierta profundidad al sonidos para después entre la rumba flamenca en banda sinaloense”, explicó Adán Pérez.

“Me gustaría que los cuatro Sinaloenses de Cuidado vengan a trabajar a Estados Unidos, vamos a seguir armando contenido, música que a nosotros nos entretenga y al público le genere una alegría y un orgullo escucharnos”.