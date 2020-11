Sinaloenses Yareli Salazar y Luz Daniela Gaxiola conquistan oro en Nacional de Ciclismo de Pista 2020

Las competencias se disputan en el velódromo de la capital hidrocálida con un estricto protocolo de sanidad; el evento define plazas olímpicas

Noroeste / Redacción

AGUASCALIENTES._ Este miércoles inició en Aguascalientes el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista 2020, evento en el que surgieron los primeros medallistas en las categorías Juvenil B, C y Élite, durante su participación en el velódromo de la capital hidrocálida, lugar donde también se definen plazas para los próximo Juegos Olímpicos de Tokio.

En su segunda competencia del año, en territorio mexicano, la sinaloense Lizbeth Yareli Salazar Vázquez, conquistó el título nacional en la prueba de persecución individual, tres kilómetros contrarreloj, con un tiempo de 3 minutos, 44 segundos y 715 centésimas; dejando el segundo sitio a Yareli Acevedo Mendoza, con 3:49.118 y el tercer lugar para Jessica Bonilla Escapite, que registró 3:51.831.

“La verdad no es una prueba que este en mi especialidad, es muy dura para mí, muy difícil, pero este año decidí correrla y prepararme muy fuerte, porque sé que me va a ayudar en mi proceso a Juegos Olímpicos; entrené mucho y el resultado fue muy favorable, gané el Campeonato Nacional, me siento muy bien, contenta con todo mi equipo de trabajo”, expresó Salazar Valles, tras el resultado obtenido en la competencia.

Por su parte, el equipo compuesto por Jessica Salazar Valles, galardonada con el Premio Nacional de Deportes 2020; Luz Daniela Gaxiola González y Melanie Janet Ramírez Noriega, se proclamó campeón absoluto en la prueba de velocidad por equipos, al cronometrar un tiempo de 1:07.123.

Ante la crisis que se vive en México y en el mundo, debido a la pandemia del Covid-19, el estado de Aguascalientes, en coordinación con la Federación Mexicana de Ciclismo, implementaron un estricto protocolo sanitario, que se aplica durante las competencias, en los hoteles y en el momento del arribo de las diferentes delegaciones.

Hasta el momento México cuenta con las siguientes plazas en el ciclismo de pista: velocidad por equipos, velocidad individual, ómnium y keirin, todas en la rama femenil; por lo que el Campeonato Nacional servirá de filtro para definir a las deportistas que se quedarán con las cuotas olímpicas.