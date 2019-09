Síndica Procuradora de Ahome interpone queja contra Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa

Angelina Valenzuela Benítez indicó que este martes interpuso una queja administrativa en contra del Magistrado Instructor Víctor Hugo Pacheco Chávez, ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Por considerar que ha utilizado criterios excesivos y arbitrarios en su contra, la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome interpuso una queja en contra del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Zona Norte.

Esto, luego de que ese mismo día el Cabildo ahomense volviera a conminar a la Síndica Procuradora, por instrucción del Magistrado, a cumplir con un acuerdo de no ventilar datos sobre procesos vigentes.

"Me vuelven a conminar por un asunto de que se habló de una investigación en una entrevista que di. Pero no he estado de acuerdo con las conminaciones, porque realmente no han sido necesarias, porque he cumplido en tiempo y forma (con los requerimientos)", expuso.

"Esto me da a mí la oportunidad de poder hacer una queja contra el Magistrado, porque siempre se ha sobreexcedido en todo lo que respecta a mi persona, todo lo que yo promuevo, todo lo que yo hago, todo lo que le mando", agregó.

Aunque la Síndica Procuradora solventó las omisiones en el juicio 929/2019-IIB el 28 de agosto, el Magistrado impuso otras medidas cautelares para evitar que el expediente DSP-14/2019 se ventilara ante los medios de comunicación, notificando al Cabildo el 10 de septiembre respecto a la nueva resolución, que evita la destitución del contralor Pavel Castro Félix.

La encargada de leer ante el pleno del Cabildo esta segunda conminación a la Síndico Procuradora, fue Socorro Calderón, coordinadora de los regidores del PT, quien fue más allá en su participación y amenazó con acudir al Congreso del Estado para buscar una suspensión o separación del cargo por rebeldía y desacato.

"No ha habido un incumplimiento, yo no he incurrido en ningún desacato, se me hace tan insistente el tema de... Si me van a destituir por hacer mi trabajo, y por hacerlo de manera correcta y no permitir la corrupción, y llevar mis investigaciones, pues adelante, pero de mí no se va a hablar. Tengo la conciencia tranquila", externó Valenzuela Benítez.

La Síndica Procuradora lamentó el 'servilismo' y la 'poca calidad moral' de los integrantes del Cabildo, señalando principalmente a Socorro Calderón, y dijo que sólo ha tenido cierto apoyo por parte del petista Ramón López Félix y el pasista Fernando Arce.

LE DESPIDEN A UN ABOGADO

Angelina Valenzuela Benítez señaló que, como parte de este ensañamiento en su contra, desde la Dirección de Administración del Ayuntamiento le despidieron a uno de sus principales colaboradores.

Explicó que ella había autorizado un permiso sin goce de sueldo al abogado Alan Rubio, su asesor de contraloría social, pero no se lo respetaron.

"Yo le di el permiso a mi asesor porque soy su jefa directa, y porque soy respetuosa de las otras direcciones les mandé el oficio, para que ellos estuvieran enterados. El permiso se le descontó, y dos quincenas después se le regresa el dinero que se le había descontado para así poder hacer esa jugada que ellos hicieron", acusó.

La Síndica Procuradora indicó que están analizando la forma de buscar la reinstalación de Alan Rubio, y aseguró que esta es una de tantas arbitrariedades que han sido cometidas en su contra para afectar sus funciones.