Síndica Procuradora de Culiacán, a favor de la reactivación económica

Sandra Martos Lara explicó que es necesario que el comercio vuelva a las calles de nuevo, ya que son muchas las familias que dependen de aquellos negocios a los que no se les ha permitido reabrir por la pandemia de Covid-19

Antonio Olazábal

Pese a la pandemia de Covid-19, ya es tiempo de que se reactiven la mayoría de los comercios en Culiacán, ya que muchas familias dependen de sus negocios para subsistir, afirmó Sandra Martos Lara, Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Culiacán.

La funcionaria destacó que se ha estado reuniendo con comerciantes, tanto informales como formales, y ellos le han externado que les urge abrir sus negocios.

Para Martos Lara esto es comprensible, y es algo que debe suceder, pero sin dejar a un lado las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.

"Nosotros nos hemos manifestado a favor, por eso estamos intercediendo, por eso los estamos escuchando, ese ha sido nuestro posicionamiento, entendiendo que no vamos a dejar de lado la parte de la salud, eso es algo que se tiene que cuidar", mencionó.

"Hemos manifestado que se tiene que aperturar, si se requiere activar el comercio, porque es necesario porque muchas familias están dependiendo de esto, no solamente los afectados, los propietarios de los pequeños comercios", añadió.

La Síndica Procuradora subrayó que hay muchos comerciantes con deudas, mismas que de permanecer cerrados sus comercios no podrán pagar, dijo también que este tiempo de cuarentena, el Ayuntamiento debió mediar entre los informales y los comerciantes formales una forma en la que ambos puedan coexistir sin afectarse, pero esto no fue posible dado que la Comuna no se acercó a ellos como debió haber sido.

"Hay quienes tienen muchas cosas que atender, muchas deudas, y se están asfixiando, la economía en general se está asfixiando, y puede haber otros con mayor posibilidad, sin embargo tienen más empleados y más cosas que atender. Lo importante es que se aperture todo, que ellos puedan trabajar, eso es lo que a nosotros nos ha importado", señaló.

"Estos tiempos debieron haber servido para que todo el comercio informal, en conjunto con el comercio formal establecido, hubiesen llegado a acuerdos dirigidos por el Municipio para que se les pudiera haber abierto un espacio, como un acuerdo y ellos se pudieron haber acomodado en un lugar que les beneficiaria y que no quedaran fuera del cuadro que ellos requieren para su beneficio", explicó.