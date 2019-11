Síndica Procuradora de Escuinapa considera que ha pisado callos en sus labores de fiscalización

Olivia Santibáñez dijo que va a seguir defendiendo los intereses del municipio, ello en relación a la demanda interpuesta por funcionarios públicos y Servidores de la Nación

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ En la declaración patrimonial que presentó se expone que está laborando en el Seguro Social, señaló la Síndica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez, quien considera que ha ‘pisado callos’ en sus labores de fiscalización y eso ha traído consecuencias como la demanda que tiene en su contra.

“Nunca he negado que trabajo en el Seguro Social, no recibo dinero gratis, lo estoy trabajando, siento que estoy pisando ‘callos’ y por esa razón se me está atacando, pero voy a seguir defendiendo los intereses del municipio” dijo en relación a la demanda interpuesta por funcionarios públicos y Servidores de la Nación.

Indicó que en su momento replicó una nota que señalaba a los funcionarios de entonces, Yéssica Navarro, Francisca Osuna Macareno, Liliana Osuna Macareno, Nadia Angélica Garibaldi, Amaunic Saconi Cárdenas de tener una duplicidad de funciones, pues el trabajo que realizaban en la Comuna estaba a la par del trabajo como Servidores de la Nación.

Una situación que no podía seguir, por lo que algunos de esos funcionarios que hoy la demandan ante el Órgano de Control Interno renunciaron al trabajo en la Comuna, a excepción de Nadia Angélica Garibaldi y Francisca Osuna Macareno.

Principalmente que estaban en puestos claves dentro de la Comuna, de atención a los ciudadanos, por lo que no podían estar saliendo a realizar labores de otro trabajo.

No es, además, éste el concepto del partido que los llevó a ganar la elección que es Morena, quien aboga por la transparencia y la justicia social, lo que no se estaba haciendo.

Manifestó que efectivamente Francisca Osuna Macareno es su suplente en caso que renuncie a la Sindicatura y es una funcionaria que ha sido defendida por el Alcalde Emmett Soto Grave, pero ella está para defender los intereses del municipio.

“Como Síndica Procuradora debo fiscalizar, les guste o no, todas las áreas, tarde o temprano todo va a salir, pero debe quedar claro que no hay cacería de brujas, sé que los ataques vienen de aquí mismo, pero seguiré trabajando”, dijo la funcionaria.

Precisó que esperará el llamado del OCI para dar respuesta a esta denuncia que se la ha interpuesto y continuará realizando su trabajo de Fiscalización como lo demanda su puesto como funcionaria.

EX FUNCIONARIOS FUERON ACUSADOS ANTE MP POR ANTERIOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La Síndico Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez indicó que algunos ex Servidores Públicos fueron demandados por la anterior Síndica Procuradora Claudia Tiznado, ante el Ministerio Público, por presunto daño a las arcas públicas municipales.

Reconoció que entre estas personas está el ex Secretario Particular de la ex Alcaldesa Fernanda Oceguera Búrquez, sin embargo la Fiscalía Anticorrupción después de recibir el expediente, lo turnó a su dependencia para que se hicieran acuerdos de pagos debido a que no eran cantidades millonarias, sino por miles de pesos.

“Si es poco dinero o mucho lo que estos ex servidores públicos deben, tienen que pagar, hacer un convenio de pago y regresar esos recursos a Tesorería, es lo que recomendó la Fiscalía Anticorrupción”, dijo.

Esperará las demandas que se interpongan, pero existe un expediente con los nombres de los ex funcionarios, quienes deberán demostrar su inocencia, pero existen esos gastos sin comprobar y en caso de haberlos gastado deben demostrar en qué se hizo.