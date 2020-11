Síndica Procuradora de Escuinapa denuncia al Alcalde, dos funcionarios y cuatro regidores ante el TEES

Olivia Santibáñez Domínguez informa que el Alcalde Emmete Soto y los funcionarios no le han permitido ejercer su función como Sindica Procuradora

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El Alcalde Emmett Soto Grave, dos funcionarios y cuatro regidores fueron denunciados por la Sindica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez, ante el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sinaloa.

La denuncia fue interpuesta el 2 de octubre, debido a que los citados funcionarios no le han permitido ejercer su función como Sindica Procuradora, al no permitir hacer la revisión de los diversos departamentos, indicó.

“He padecido acoso laboral, violencia política de género y lo que estoy pidiendo es que me dejen ejercer mi función, que quede claro que las mujeres también podemos hacer esta función, no es algo de hombres”, dijo la Sindica Procuradora.

Manifestó que el Alcalde Emmett Soto Grave, está enterado de la denuncia, por lo que pidió a un abogado que se comunicara con ella para que le manifestara qué era lo que deseaba para que se desistiera de ella, pero es algo que no hará.

El acoso laboral y la violencia política en razón de género empezó al poco tiempo de que iniciara la administración pública en 2018, señaló, los funcionarios se negaban a darle información.

Su equipo de trabajo también era acosado bajándole o suspendiéndoles sus salarios, afectándolos solo por ser parte de las personas que colaboraban con ella y hacían las revisiones.

“No es esta una cacería de brujas como se los he dicho, hay observaciones se tienen que subsanar para no estar como todas las administraciones pasadas, viniendo a solventar, pero no me dejan hacer revisiones a los diversos departamentos”, dijo.

No se les invita a las licitaciones, indicó, se le deja de lado en situaciones en las que tiene injerencia, por lo que decidió interponer la denuncia pues ella sí tiene claro cuáles son los preceptos de Morena para gobernar, señaló la funcionaria.

“Pisamos callos y no aceptamos sobornos, nosotros si vamos con la cuarta transformación, con los conceptos no mentir, no robar y no traicionar al pueblo…se los dejo de tarea si eso se está haciendo por el Alcalde”, señalo Santibáñez Domínguez.

Manifestó que teme por su seguridad, pues sí ha recibido amenazas de muerte, pero no puede señalar a una persona como responsable pues no sabe quién esta detrás de éstas.

“Sí temo por mi seguridad, recibí amenazas desde un principio, hasta amenazas de muerte… ahora sí temo cualquier cosa que me llegará a pasar a mí o a mi familia, ya sabrán contra quién nos vamos a dejar ir”, dijo.

Confía en el TEESIN para que dé respuesta a su denuncia, de momento ya dictó medidas cautelares contra quienes interpuso la denuncia, manifestó la funcionaria.

El Alcalde Emmett Soto Grave y la Síndica Procuradora Olivia Santibáñez, han tenido una serie de desencuentros en lo que va de la administración pública, pues la segunda ha señalado en más de una ocasión la contratación de familiares.

En algunas declaraciones en su defensa Soto Grave ha manifestado que la funcionaria “vive en la luna” y la ha acusado de no realizar el trabajo de supervisar a las administraciones pasadas y si a esta, además de exhibirla en Cabildo al pedir información e indicarle que hay asuntos que no son de su injerencia.