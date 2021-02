Síndica Procuradora de Mazatlán hace 62 observaciones al IMDEM, tras denuncias de corrupción

Elsa Bojórquez Mascareño entregó y leyó el documento al titular de esa dependencia, Humberto Álvarez, el pasado miércoles y le dio 10 día hábiles contados a partir de hoy jueves para solventar las observaciones

Alma Soto

04/02/2021 | 12:32 AM

El Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán deberá solventar 62 observaciones que le hizo la Sindicatura de Procuración luego de la revisión que se hizo a la dependencia.

Elsa Bojórquez Mascareño, Síndica Procuradora, entregó y leyó el documento al titular de esa dependencia, Humberto Álvarez, el pasado miércoles y le dio 10 día hábiles contados a partir de hoy jueves para solventar las observaciones.

La Síndica Procuradora dijo que revisaron las áreas de Recursos Humanos, Órgano Interno de Control, Obra y Jurídico y en todas hubo observaciones.

Indicó que, con su firma, Álvarez reconoce las observaciones.

"Yo no sé qué tanto puedan solventar, las que no se puedan hacer, yo lo paso al Órgano Interno de Control, si es grave, se manda al Tribunal de Justicia Administrativa, si es no grave, aquí se resuelve", explicó.

El Órgano Interno de Control, dijo, tiene mucho trabajo que hacer.

Consideró que si hay observaciones graves que no se solventen, podría llegar a la inhabilitación del funcionario, pero calificar no es su atribución, su trabajo se limita a cuidar los intereses del Ayuntamiento, revisar que los funcionarios caminen dentro de la Ley.

Bojórquez Mascareño dijo que tanto su oficina como la del Órgano Interno de Control coincidieron en la investigación de la denuncia que se hizo en contra del titular del IMDEM por la contratación de publicidad a medios que no existen y por la facturación y pago de balones de futbol que les habían donado.

La revisión al IMDEM es una de las que emprendió la Sindicatura de Procuración a partir del 2 de diciembre pasado, cuando el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa para que se permitiera a Bojórquez Mascareño cumplir con sus atribuciones.