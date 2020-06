Síndica Procuradora de Mazatlán investiga compra de luminarias de la Avenida Rafael Buelna

Es mucho dinero, no se ve claro, no me convence, declara la funcionaria sobre el tema

Netzahualcóyotl Ceballos

22/06/2020 | 2:47 PM

Foto: Noroeste

MAZATLÁN._ La Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, inició una serie de averiguaciones por distintas compras aprobadas por el Ayuntamiento de Mazatlán, entre ellas la adquisición de 118 luminarias por 21.9 millones de pesos para la Avenida Rafael Buelna. De acuerdo a Bojórquez Mascareño, la justificación de la compra y la adjudicación directa, aprobadas ya por el Comité de Adquisiciones, nunca fue sustentanda ante ella. “Es mucho dinero, entonces no se ve claro, no me convence”, declaró sobre el tema de las luminarias. - ¿Ahí ellos (Comité de Adquisiciones) caen en una irregularidad en esta adjudicación? - Es lo que voy a probar, por eso voy a entrar a hacer revisión. Vamos a revisar, tenemos que ver toda la ruta, a quiénes se les compra, quiénes son los provedores, hay mucho qué investigar, mucho qué revisar. De acuerdo al acta de sesión 117 del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán, con fecha del 20 de abril y de la cual Noroeste posee una copia, la empresa Azteca Lighting S.A de C.V es a la que se le adjudicó la compra de las 118 luminarias por 21 millones 993 mil 398 pesos. La adquisición fue aprobada por el Oficial Mayor, Javier Lira González, por el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, por el Tesorero Jesús Javier Alarcón Lizárraga, por el director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay Velázquez y por Luis Antonio González Olague, director de Servicios Públicos. Quienes se negaron a aprobar la adquisición fue la Síndica Procuradora, Bojórquez Mascareño, y el Regidor del Partido del Trabajo, Rodolfo Cardona Pérez. Otras de las investigaciones de la Síndica Procuradora es la adquisición de material de soldadura por 195 mil pesos, la rotulación de 19 vehículos por 117 mil 740 pesos, la contración de seguros para vehículos oficiales y la licitación para adquirir cuatro patrullas. #luminarias

#Rafael Buelna

#Mazatlán

#Bajo investigación

