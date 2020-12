Síndica Procuradora de Mazatlán se descarta para la elección de 2021

Si Morena se lo pide, dice, responderá que 'está ocupada' en el combate a la corrupción del Gobierno local

Alma Soto

18/12/2020 | 11:06 AM

La Síndica Procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez Mascareño, se "autodescartó" para cualquier puesto de elección popular de los que estarán en juego en 2021.

"Si el partido (Morena) me invita a ser candidata, le diré que estoy ocupada", declaró.

Bojórquez Mascareño dijo que tiene mucho que hacer, apenas está empezando las revisiones en las diferentes dependencias, y de acuerdo a los resultados pretende hacer un buen diagnóstico que, incluso, sirva como base para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

"Apenas me están dejando hacer las revisiones que he estado buscando, y tengo la posibilidad de decirle a los ciudadano: esto hicimos, estoy comprometido con ello desde el primer momento en el que me tomaron protesta como Síndica Procuradora, estoy en mi trabajo y lo quiero concluir bien", declaró.