Síndica Procuradora implica a 17 ex funcionarios por caso Nafta Lubricantes

Elsa Bojórquez Mascareño asegura que se trató de una cadena que sabía que la empresa tenía ganada una demanda millonaria como indemnización por negarle construir un gasolinera, pero hubo omisiones

Sheila Arias

La Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, reveló que al menos 17 ex funcionarios y servidores públicos están implicados en el caso Nafta Lubricantes.

De acuerdo con ella, se trató de una "cadena" que sabía que la empresa tenía ganada una demanda millonaria como indemnización por negarle construir un gasolinera, pero hubo omisiones.

La denuncia de la funcionaria se focalizó al titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz, a quien señaló de no observar el caso, incluso, a pesar de que ya había firmas de convenios para liquidar los 300 millones de pesos a los que asciende la demanda perdida, que se inició en 2014 contra la Comuna, esto porque el funcionario mantiene el cargo desde la administración anterior y conocía el caso.

“Con respecto a Nafta hay alrededor de 17 implicados, al revisar el expediente grande, en la oficina de la sindicatura falta la última parte, una parte donde me pregunto ¿dónde estaba el abogado del Órgano Interno de Control para revisar esto?, una de las herencias de la administración pasada, pues es ese abogado que está el Jurídico ahorita, le tocó estar ahí, son una serie de cosas que a mí me gustaría que se hiciera una reunión (de Cabildo) extraordinaria para este problema tan pesado", expuso.

"Que no nos metan en el mismo costal, porque nosotros no somos iguales, entonces tenemos que verlo de manera diferente, hay que reunirnos para que comparezca el Órgano Interno de Control actual para ver qué hizo (Padilla Díaz)”, detalló Bojórquez Mascareño en conferencia de prensa.

Aseguró que la semana pasada revisó a fondo el caso con abogados y detectó que falta documentación.

“No es sobre la persona... son los actos y las omisiones, entonces es hacia allá donde tenemos que ir... que no se firmen convenios y convenios donde aparece el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento que estaba en ese momento, porque hay dos convenios millonarios aquí y se pagaron”, reveló.

Noroeste publicó que la empresa Nafta Lubricantes, al mismo tiempo que mantuvo la demanda, fue proveedora de combustible en la administración pasada, servicio por el que cobró 79 millones de pesos.

Por su parte el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, mantuvo la defensa de Padilla Díaz y se limitó a declarar que no le puede negar los derechos, luego que el Contralor se amparó, incluso, contra el Cabildo, para evitar su cese.

Al respecto, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres reiteró que pagarán los 300 millones de pesos y después demandarán para que los ex funcionarios que participaron en el proceso de la demanda.

Y dejó el mensaje claro a la Síndica y al Secretario del Ayuntamiento, quienes han mantenido diferencias en público.

“Yo no llamo la atención ni a mis hijos, aquí lo único que puedo decirles, es que este equipo no está dividido, aquí cada quién tiene su forma de pensar, sin embargo, sí debo aclarar que ésta no es una arena, hay conductos para hacer las denuncias que cada quién desee, la Síndica lo sabe, hay conductos, aquí no es un ring de box”.