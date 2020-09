Síndica Procuradora no teme 'represalias' del Alcalde de Mazatlán

Advierte Secretario del Ayuntamiento que presentarán nota criminal ante las fiscalías estatal y federal y el Congreso del Estado, por caso de demanda contra Alcalde y funcionarios

Alma Soto

Elsa Bojórquez Mascareño, Síndica Procuradora, se dice segura de que está actuando conforme a la Ley de Gobierno Municipal.

Por ello, dijo, no teme a una demanda de parte del Gobierno Municipal, con el supuesto de que en el jucio en contra del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, la parte actora mintió para obtener ventaja.

Ello, a raíz de la revocación de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Sinalos, TESSIN, que emitió la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral de la Federación.

"Estamos haciendo lo que el Artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal me confiere, no estoy por encima de la ley, no estoy a un lado de la ley, estoy justo en la ley, y en eso me cobijo", declaró Bojórquez Mascareño.

Flores Segura advirtió que ina vez obtenida ma revocación de la sentencia, el Gobierno Municipal procederá en contra de quienes mintieron en el juicio, sin especificar quiénes son.

Bojórquez Mascareño argumentó que para lograr su cometido de revisar la actuación de las dependencias, para lo que está facultada, debió demandar ante el TESSIN.

"Yo no vengo a medir fuerzas con el Alcalde, yo vengo a hacer otras cosas, a hacer lo que me corresponde y para poder hacerlo, debí demandar", manifestó.

Su trabajo, dijo, es mantener el equilibrio, que las dependencias hagan bien las cosas y pueda demostrarse.

Consideró que el proceso no ha terminado, aunque el Alcalde lo festinó en la sesión de Cabildo del jueves y el Secretario del Ayuntamiento.

"Si leemos bien, es continuar, lo que dice la sentencia en el fondo es otra cosa, la moneda está en el aire, hasta que el Tribunal diga, se les entregará una copia de la demanda para que puedan defenderse, el proceso sigue y ellos están haciendo su trabajo, y si requiren más información de aquí, tengo mucho para darles", declaró Bojórquez Mascareño.