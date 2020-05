Síndica Procuradora pide que sea Cabildo quien decida cómo va a trabajar el Alcalde de Mazatlán

Dice que Luis Guillermo Benítez Torres no le respondió oficialmente cuál es el motivo de su ausencia en su despacho, pues, aunque lo ha hecho a través de Comunicación Social y de sus redes sociales, no hay ningún documento firmado y sellado

Alma Soto

Debe ser el Cabildo quien acuerde cómo puede el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres operar desde su casa, manifestó la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño.

Dijo que Benítez Torres no le respondió oficialmente cuál es el motivo de su ausencia en su despacho, pues, aunque lo ha hecho a través de Comunicación Social y de sus redes sociales, no hay ningún documentos firmado y sellado.

“Yo se lo pedí a través del Secretario del Ayuntamiento, no me respondió, por tanto, le voy a pedir por escrito que me informe oficialmente cuál es su enfermedad”, expresó.

A través de los medios de comunicación, hoy Benítez Torres informó que ejercería el cargo de Presidente Municipal desde el lugar en el que se encuentre.

“Si puede permanecer en su casa, puede dar instrucciones, hacer reuniones virtuales ¿pero, qué va a pasar cuando tenga que firmar un documento, si tiene coronavirus? Debe tener todas las precauciones para no contagiar a nadie”, declaró Bojórquez Mascareño.

-- ¿Hay sellos que tienen la firma de los funcionarios?

"Sí, pero eso tiene que salir de una reunión de Cabildo, ponernos de acuerdos para a partir de ahí se apruebe que desde el lugar de aislamiento pueda hacer sus funciones".