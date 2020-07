Síndica Procuradora 'rebota' al TEES la negativa de Jumapam y Planeación a auditorías

Señala Elsa Bojórquez Mascareño que corresponde al Tribunal calificar la negativa a la revisión de las dependencias municipales

Alma Soto

La Síndica Procuradora Elsa Bojórquez Mascareño envió un oficio de inejecución de sentencia al Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, con las negativas de las dependencias paramunicipales y municipales que se negaron a la revisión que solicitó.

“Ya le envió la inejecución de sentencia, porque la sentencia ahí está para que yo entre a revisión, yo lo entrego y ya serán las autoridades quienes definan, entregué una parte, la otra no porque están de vacaciones y regresan el 3 de agosto, yo sigo entregando porque es la única opción para mantenerlos informados de lo que está sucediendo”, dijo.

Entre las dependencias a las que les envió oficio para solicitar la revisión y se negaron, están la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo de Mazatlán y la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano.

Cuestionado al respecto de esa negativa a la revisión, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que las paramunicipales son organismos autónomos que se rigen por un consejo, por lo que no puede decir por qué se negaron.

Bojórquez Mascareño dijo que el argumento de Jumapam, de que están en proceso de auditoría y por ello no permiten una nueva revisión, es inválido, pues la auditoría a la que se refiere es virtual y no hay manera, por ese motivo, de que se pierdan documentos.

“A pesar de esas negativas, no muere mi esperanza, la esperanza se va junto con la vida, y de aquí hasta el último día vamos a hacer nuestras atribuciones, denunciando lo que no se permite hacer y evidenciando no más simulación, si a nivel nacional está (el Presidente Andrés Manuel López) Obrador todos los días en esa lucha, ¿Por qué aquí simular? ¿Por qué no permitir la revisión?”, cuestionó.

Si nada debes, nada temes, recalcó, por ello hay que revisar, eso fortalece y por ello es por lo que la gente votó y debe dársele certeza de que se está cumpliendo.

En cuanto a la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social, dijo que están haciendo la revisión, y esperando a que les respondan en Recursos Humanos y el Instituto Municipal del Deporte.