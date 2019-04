Síndica Procuradora, sin armas contra el nepotismo en el Gobierno de Mazatlán

Pese a que existe la irregularidad, admite funcionaria que está atada de manos para frenarlo, porque la Ley no lo sanciona

Sheila Arias

MAZATLÁN._ En el actual Gobierno municipal el nepotismo está presente en toda la estructura, denunció la síndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño.

Y como la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa no prevé, en particular, el nepotismo, no hay elementos jurídicos para actuar, expuso.

Reveló que hay nepotismo por todos lados en el Ayuntamiento, desde hijos y padres de directores de primer nivel, que son parte de la nómina en otras direcciones, hasta hijos de diputados locales y federales, algunos, contratados bajo la justificación que trabajaron en campaña para lograr el triunfo de la administración.

Los casos más graves están en las paramunicipales, en el Acuario, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en la Junta de Agua Potable, y en el Instituto Municipal del Deporte.

El lunes dio instrucciones de solicitar por escrito a todas las direcciones la lista de parientes y familiares entre sí en nómina para identificar posible nepotismo.

Pero se encontró con el obstáculo legal.

“Me dieron ese documento que pedí, pero me dicen los abogados que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, se abrogó su Artículos 15, fracción 8 y 32, que disponían expresamente la prohibición de intervenir de cualquier modo en la promoción, nombramiento, o contratación de cualquier servidor público con quien tuviera un parentesco”, declaró.

Y sí, este artículo perdió vigencia a partir de junio de 2017, y en su fracción XXXII establecía lo siguiente:

“Abstenerse de nombrar, contratar, proponer o promover como servidores públicos al cónyuge, concubina o concubinario, o con quienes tenga parentesco consanguíneo en línea recta, sin limitación de grado, colateral hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado o civil y que por razón de su adscripción dependan jerárquicamente de la unidad administrativa de la que sea titular, salvo cuando se trate de un derecho previamente adquirido”.

Esto la deja sin respaldo, pero tiene un Plan B para sancionar esta práctica por otro frente.

“La Ley no me asiste, y como legalmente no los puedo impedir, yo quisiera que se hiciera, pero lo que vamos a hacer es promover en el Ayuntamiento el nuevo Código de Ética, donde se marque esta parte de que moralmente no se pueda. Así lo vamos a hacer y lo vamos a proponer en Cabildo”, aseguró.

Así, Bojórquez Mascareño busca sancionar esta práctica sistemática.

“Ahora me doy cuenta que fue premeditado (las contrataciones), que pusieron a sus parientes sabiendo que no se podía hacer mucho, pero sí vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer”, declaró.