Sindicalizados de Guasave despedidos buscan reinstalación por las vías legal y política

El amparo que interpusieron por el despido de seis integrantes de la cúpula del Stasag ya está en un juzgado federal de Mazatlán, pero además avanzan en el tema con actores políticos, asegura Alejandro Pimentel Medina

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ A ya más de ocho meses de que seis integrantes de la directiva del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave fueran despedidos, el dirigente de este organismo gremial, Alejandro Pimentel Medina, aseguró que el problema se va a resolver ya sea por la vía legal o por la política.

El secretario general del Stasag manifestó que la justicia federal ya les protegió y los amparó, cuando meses atrás anuló una decisión del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, pero las autoridades locales han hecho caso omiso, por lo que el tema ya está en un juzgado federal con sede en Mazatlán.

“Esto se va a resolver de las dos formas. En el Tribunal Municipal no, mediante los amparos ante la justicia federal sí, y por la vía política también, pero me queda muy claro que en el Tribunal Municipal de Conciliación no, porque este presidente se entregó a un patrón”, criticó.

El dirigente sindical expuso que en estos ya más de ocho meses que no han recibido el pago del Gobierno Municipal los seis sindicalizados despedidos, la base del Stasag es la que ha estado cooperando.

“Todavía tenemos el apoyo de los trabajadores, que lo agradecemos mucho, somos un sindicato muy unido, familiar y eso es lo que valoramos nosotros, el apoyo y el respaldo que tenemos y vamos a seguir luchando, firmes, con el derecho a la autonomía sindical”, indicó.

Pimentel Medina subrayó que hay algunas personas que les están queriendo ayudar para que este conflicto con el Ayuntamiento de Guasave se pueda resolver por la vía política.

“Con el favor de Dios antes de lo que esperamos se va a resolver la situación de nosotros y cualquier situación que tengamos en el contrato colectivo de trabajo”, aseveró.

Y es que el Stasag ha estado en pláticas con representantes de la Confederación Internacional de Trabajadores que dirige el Senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutía, para integrarse a esa organización, aunque Pimentel Medina no quiso confirmar que se trata de esa organización.

“Me abrieron las puertas y ahí estamos, más delante lo voy a comentar, ya que esto se haga bien, se constituya como debe de ser, vamos con líderes hechos en la lucha, marginados, perseguidos por la política y que son líderes completos y vamos con ellos”, comentó.

El secretario general del Stasag expuso que a través de esa vía es como prevén que se resuelva el conflicto que tienen con el Ayuntamiento morenista que encabeza la Alcaldesa Aurelia Leal López.