Sindicalizados de Jumapag son muchos e ineficientes: Gerente

La paramunicipal tiene alrededor de 100 sindicalizados de más en el área operativa, pero aparte no son eficientes en sus actividades, consideró Nubia Yazmín Puentes Llanos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El pago a comisionados sindicales con recursos de la Jumapag es el menor de los males que padece la paramunicipal. El problema principal que tiene con el sindicato son los más de 100 empleados de más a los que les tienen que pagar sueldos y prestaciones, pero que además no son eficientes en su labor, consideró Nubia Yazmín Puentes Llanos.

La gerente general de la Jumapag

manifestó que en negociaciones con anteriores administraciones, el sindicato logró que les asignaran puestos en áreas claves y delicadas del organismo, desde donde pasan toda la información a quienes dirigen la organización gremial.

“Lo que se pueda pagar de los que están en la directiva y que no están trabajando en el área operativa de la Junta no se compara con los gastos que nos genera el tema de sueldos, prestaciones, el hecho de que tengamos más de 100 empleados de más”, indicó.

“Ellos ponen gente que no cumplen con perfiles, no se ha vigilado que se cumplan con esos perfiles y por obvias razones no hay eficiencia. Lo que ellos tienen son gentes que están nada más vigilando en toda la Junta, en todo el municipio, y pasando información. Nos bloquean, nos detienen y por esa razón también la Junta ha requerido meter personal eventual para poder que esto funcione, lo cual tampoco se nos hace justo”.

Dentro de esas áreas sensibles están asignados hijos de Roberto Acosta, secretario general del sindicato; hijos de Israel López, secretario del trabajo; y de Elías Muñoz Vega, dirigente de la CTM y consejero de la propia Jumapag, señaló.

“Son los que ponen al tanto a ellos directamente, y no necesariamente los hijos, todos los del sindicato; tenemos en el área jurídica, recursos humanos, contabilidad, en todos lados están ellos metidos y traen en su cabeza una descripción de puesto que no está respaldada”, sostuvo.

“La Junta no puede tener tantos puestos como a ellos se les antoja, eso sí nos genera un gasto exorbitante, nos aumenta demasiado el gasto mensual y súmale la deficiencia, porque ellos no son eficientes, simulan las cosas”.

Puentes Llanos indicó que los trabajadores sindicalizados de la Jumapag tienen jornadas laborales de 7 horas diarias, 5 días a la semana, pero dentro de esas 7 horas van incluidos 30 minutos de descanso.

La gerente de la paramunicipal señaló que Roberto Acosta e Israel López utilizan el tiempo de la gente para dar órdenes y desviarlos de sus áreas de trabajo.

“Ellos les dicen a quién le corten, a quién no le corten, a quién le hagan incluso reconexiones, utilizando tanto el recurso humano como el recurso material de la Junta, esto sí es muy delicado. Nosotros tenemos que poner bien en claro las obligaciones de la gente y hacer lo que no se ha hecho: establecer políticas, reglamentos”, comentó.

Necesitan, dijo, que el sindicato adopte la estrategia que están planteando y esto implica que los trabajadores sean multifuncionales y que puedan hacer más de una actividad, para lograr mejores resultados.