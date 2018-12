Sindicalizados de Salud paran labores para exigir pagos atrasados en CuliacÃ¡n

SINDICALIZADOS

Sindicalizados de Salud paran labores para exigir pagos atrasados en Culiacán

Son más de mil enfermeros y doctores a los que les deben 15 mil pesos por diferentes conceptos

Valeria Ortega

Médicos y enfermeros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de Sinaloa de las secciones 44, 80 y 81 realizaron un paro laboral a las afueras del Hospital General de Culiacán para exigir respuesta por parte de la dependencia ante la falta de pagos a terceros, vales de productividad, estímulos de asistencia y aguinaldos correspondientes a este año.

El paro laboral se extendió hasta bloquear el tránsito vehicular por la avenida Ignacio Aldama, donde se plantaron con carteles y sillas para exigir sus derechos.

"Los compañeros estamos pidiendo que el Secretario venga que nos diga por qué no se nos ha pagado y cumplido los acuerdos que hicimos el 5 de noviembre que hicimos una de las tantas huelgas que hemos hecho para que la Secretaría pague todo lo que nos adeuda", señaló Tulita Verdugo, delegada sindical del Hospital General.

Señaló que el titular de Salud Efrén Encinas Torres como los anteriores secretarios les han quedado mal con sus pagos y les pide a los afectados que son más de mil trabajadores de la salud que le tengan confianza, sin embargo cada año se repite la situación y los tienen con incertidumbre sobre sus pagos.

Mediante un acta de asamblea general explicó que tales conceptos suman más de 15 mil pesos por trabajador sindicalizado, por lo que se mantienen en la exigencia de recibir los pagos de los adeudos lo antes posible.

Omar Fregoso, enfermero sindicalizado señaló que fue engañado por la Secretaría pues acusó que sus descuentos a los préstamos de vivienda no fueron abonados pero sí descontados de su pago, por lo que ahora tienen un problema legal con su casa.

"Van 30 pagos que la secretaría me descuenta pero no se pagan entonces a mí el abogado ya me tiene ahorita una demanda legal la cual por medio del sindicato no se puede hacer nada entonces yo tengo que justificar eso, ya aboné una cantidad pero lo que quiero es que la Secretaría de Salud se haga responsable por mis pagos", explicó.

Además del adeudo monetario, dijeron que les deben los uniformes de este año y exigen que les paguen lo antes posible.