Sindicalizados despedidos en Guasave eran aviadores: Socorro Castro

El gerente de la Jumapag adelanta que harán una prueba de supervivencia de todo el personal al que le paga la paramunicipal y si detectan más gente que cobra sin trabajar, será dada de baja

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Los cuatro trabajadores sindicalizados que el viernes de la semana pasada causaron baja en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave eran “aviadores”, ya que cobraban sin realizar ninguna labor productiva en la paramunicipal, sostuvo Socorro Castro Gálvez.

El gerente de la Jumapag adelantó que harán una revisión completa de la nómina de la paramunicipal y si detectan más personas en esas mismas circunstancias, correrán la misma suerte.

“Los despedidos son ‘aviadores’, ya no sé cómo decirlo, ¡son ‘aviadores’! Se mantiene la decisión”, expresó.

El funcionario comentó que está listo para hacer frente a la embestida legal de parte del sindicato de la Jumapag en la defensa de esos cuatro trabajadores.

“Yo estoy esperando que demanden. Se está volviendo la palabra de él (Roberto Acosta Quevedo) contra la palabra de la estructura de una gerencia. Yo me enteré que (Marcelo Acosta) era su hermano ya después, yo estoy enfocado en sacar ‘aviadores’, esas personas no tienen puesto de trabajo, no tienen lugar de trabajo, nunca se han presentado a trabajar, sin embargo, él los avala”, dijo.

- ¿Son los únicos que tienen detectados?

-Hasta ahorita son los más caros del sistema.

- ¿Hay más entonces?

- Creemos que sí.

Castro Gálvez explicó que harán una prueba de supervivencia, para ver si todas las personas que devengan un salario o cobran una pensión de la Jumapag existen, porque es una nueva administración y tienen que corroborar eso.

- ¿Los que se detecten cobrando sin trabajar van para afuera también?

- Claro.

El gerente general de la Jumapag anunció además que dejarán de pagar teléfonos celulares y combustible a empleados del organismo, ya sea de confianza o sindicalizado, además de que harán ajustes en los sueldos.

“En esta administración no habrá gasolina, no habrá celular y se modificarán los sueldos de todos los gerentes de la Jumapag. Somos la Junta de Agua Potable más cara del estado, tenemos los sueldos más caros y tenemos el contrato colectivo, que nunca pasó por el consejo, más voraz de todo el estado, ya es hora de quitar todas las cláusulas irresponsables y abusivas y tratar de proteger solamente al trabajador”, aseveró.

Castro Gálvez adelantó que en su caso no usará teléfono ni gasolina con cargo a Jumapag y posiblemente tampoco cobre sueldo.