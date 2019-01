Sindicalizados extienden paro laboral en Guasave

A pesar de la advertencia de descontarles el día, exigen aumento salarial del 16%

Reyes Iván Camacho

17/01/2019 | 12:25 AM

GUASAVE.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Guasave extendieron el paro laboral iniciado el miércoles, a pesar de la advertencia de las autoridades municipales de levantar actas y descontarles el día.

Alejandro Pimentel Medina, secretario general del Stasag, señaló que hasta el momento el Gobierno Municipal se ha mostrado cerrado al diálogo e incluso los ha tratado de amedrentar

“No hubo diálogo y aquí estamos esperando todavía a ver si se quieren acercar las autoridades o a ver si nos invitan a dialogar y sentarnos”, dijo, “si hacemos el paro es porque tenemos derecho en nuestro contrato colectivo, en todas las administraciones se ha dado este incremento y vamos a hacer lo que nos corresponda”.

El dirigente sindical lamentó que Joel Quintero Catañeda, Tesorero del Ayuntamiento, haya dicho que el Municipio no tiene condiciones para atender la demanda del aumento salarial que exigen, y que además no las tendrá en el futuro, descartando dicho incremento.

“Él no es un tribunal municipal (de Conciliación y Arbitraje), no es el juez de un juzgado, las condiciones financieras no tienen que ver con los derechos de los trabajadores, es un salario que otorga la comisión y es un derecho que tenemos nosotros, así que él puede decir misa, pero hay otras instancias que son a las que vamos a entrarle nosotros”, manifestó.

Pimentel Medina dijo que lo primero que harán será presentar una demanda ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje para exigir al Ayuntamiento que haga efectivo el aumento salarial del 16 por ciento ya que tienen plasmado en el contrato colectivo de trabajo que les incrementarán el sueldo en el mismo porcentaje que suba el salario mínimo, independientemente de que en la revisión anual del contrato colectivo se establezca un incremento adicional.

“Nos vamos a ir a los tribunales y nos vamos a ir a las calles a manifestar nuestra inconformidad y a exhibir a un gobierno irresponsable, prepotente, que atenta contra los derechos de los trabajadores”, aseveró.

El dirigente del Stasag expuso que de no darse un diálogo este jueves con las autoridades, harán una asamblea para definir las acciones inmediatas a seguir.