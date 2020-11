Síndicas Procuradoras de Morena no venimos con 'valores entendidos': Elsa Bojórquez

A los Alcaldes morenistas se les ha olvidado el fundamento morenista: 'no robar, no mentir, no traicionar'

Alma Soto

La Síndica Procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez Mascareño, manifestó que tal parece que los Alcaldes emergidos de Morena han olvidado los principios de su partido: no robar, no mentir, no traicionar.

“Yo no lo puedo asegurar, pero tal parece, que nos han tenido que obligar, y nosotras estamos haciendo lo que se propuso para el cambio, es el transitar en el cambio lo que estamos haciendo, todas las que de alguna manera nos estamos topando con eso, en Culiacán una regidora hizo lo propio y en todo el País”, manifestó.

Lo anterior, cuando se le preguntó por qué las síndicas procuradoras de Ahome, ella misma, y hace algunos días la de Escuinapa, Olivia Santibáñez Domínguez, denunció ante el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, al Alcalde Emmet Soto Grave, a tres funcionarios públicos y cuatro regidores por violencia laboral al obstruir su trabajo, así como por violencia política.

“Las síndicas procuradoras emergidas de Morena no venimos con valores entendidos, los que entramos a este nuevo gobierno es para mandar obedeciendo, para transparentar, con todas las premisas de un cambio, y si no se quiere dar eso, nosotras somos las que estamos empujando, para que de manera casi obligada hacerlos ir por el camino, que no se nos vayan de aquí, porque eso fue lo que nosotros propusimos, es el cambio que estuvimos pregonando en las calles, y la gente votó por eso”, manifestó Bojórquez Mascareño.

Su intención, recalcó, es que se sigan los principios del movimiento: no robar, no mentir, no traicionar, por eso revisan a fondo, dicen en dónde falta transparencia, inclusión y reclaman el respeto que se les debe dar.

La Síndica Procuradora manifestó que, en todo el País, tienen una propuesta diferente y quieren que camine, que se transite por ella, que la gente se dé cuenta de que son un gobierno diferente, que se marque una pauta.