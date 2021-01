Síndico de Quilá buscará candidatura de Morena para Alcaldía de Culiacán

juan carlos medrano alvarado •

Este es un claro ejemplo de como la política se convierte en una tragedia social. Si el burro que tocó la flauta( Jesús Estrada Ferreiro) pudo, porqué yo no! Agregándose que MORENA ya se perredizó, ya se hizo un lastre para el propio presidente, que afirma el mismo JALIFE, que siente nauseas el presidente por su propia creación. Ya no hay respeto por los valores ni principios que fueron guía para MORENA, ahora al ver a estos personajes siniestros como este síndico y el del trébol, entre otros NO SOLO CONFIRMA EL EXTERMINIO DEL ESPÍRITU DE MORENA , sino que hasta miedo da!!