Síndico Procurador, figura a reforzar para mayor transparencia: diputados

Presentan Primer Informe Anual de Labores de los Síndicos Procuradores del Estado de Sinaloa, Zona Centro

Noroeste / Redacción

La figura del Síndico Procurador debe avalarse y fortalecerse, y no ser vista por los presidentes municipales como una especie de competencia, sino como una forma de transparentar y hacer equipo para ofrecer mejores resultados a la sociedad.

Lo anterior lo expresaron la Diputada Gloria Himelda Félix Niebla y el Diputado Horario Lora Oliva, presidenta de la Mesa Directiva y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, respectivamente.

Ello, en el Primer Informe Anual de Labores de los Síndicos Procuradores del Estado de Sinaloa, Zona Centro, que tuvo lugar en el Salón Constituyentes de 1917 del Congreso del Estado.

En la inauguración, Félix Niebla resaltó que los nuevos tiempos demandan cada día que lo público debe ser más público y aseguró que es indiscutible el rol del síndico procurador para una administración pública de calidad.

Expresó que ante la generación de los Órganos Internos de Control en los Ayuntamientos se abrió el debate de la posible desaparición de la figura de Síndico Procurador.

“Me he opuesto y me seguiré oponiendo a ello. Creo que esta figura no sólo se debe avalar sino que se debe seguir fortaleciendo, porque es un contrapeso necesario para el ejercicio público en los ayuntamientos”, aseguró.

El municipio libre, observó, no puede entenderse sin el funcionamiento de los Síndicos Procuradores.

En la clausura, el diputado Horacio Lora coincidió al afirmar que la figura de Síndico Procurador juega una función de fundamental importancia para el ejercicio público y manda un mensaje muy positivo para la sociedad.

“Evaluar y seguir cada uno de los pasos del funcionario público del ámbito municipal, para que cumpla con eficiencia, puntualidad y honestidad la función que le corresponde, significa fortalecer el ejercicio de la función pública”, dijo.

Por ello, consideró que esta figura debiera verse con muy buenos ojos por parte de cada uno de los presidentes municipales de Sinaloa, como una forma de transparentar y de hacer equipo para dar un mejor resultado a la sociedad.

“No ver al síndico procurador como una especie de competencia. Respetar el ámbito que a cada quien corresponde, sin invadir funciones, es el concepto que debiera prevalecer”, expresó.

En este evento participaron los titulares de las Sindicaturas de Procuración de los municipios de Culiacán, Badiraguato, Navolato y Elota, quienes ofrecieron un sintetizado informe de labores.

La clausura corrió a cargo del coordinador de síndicos procuradores de Sinaloa, Rolando Mercado, quien a la vez es Síndico Procurador del municipio de Sinaloa, y estuvo presente la subsecretaria de Transparencia, Dalia Reyes Sánchez.