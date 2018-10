Siria, la culichi que volviÃ³ para construir paz en Sinaloa

Proyecto Resiliencia

Siria, la culichi que volvió para construir paz en Sinaloa

La activista promueve aquí acciones con el fin de restaurar el tejido social y que involucran a artistas, periodistas, madres con hijos desaparecidos, instituciones filantrópicas y organizaciones ciudadanas

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- Siria Gastélum es una culichi de grandes vuelos. De "morrita", dice, quiso ser periodista. De niña ya contaba historias el periódico infantil El Diminuto y en la sección Arcoiris de Noroeste, dirigida a los niños.

Por su mente y corazón se asomaban ya las inquietudes sociales, que la llevarían a emigrar para estudiar Comunicación en la Universidad de las Américas, en Puebla, y luego una maestría en Canadá.

Su destino se cruzó con grandes cadenas de televisión, entre éstas Discovery Channel y Univisión, donde cubría temas de crimen organizado y narcotráfico.

En 2008 se le presentó la oportunidad de trabajar en la Organización de las Naciones Unidas. Se fue a Viena a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y desde entonces pasó de ser reportera, a investigadora. Más tarde consultora, activista.

En esas posiciones internacionales veía cómo se abordaba el fenómeno del crimen organizado y en la trata de personas.

Desde hace 5 años fundó junto con otros colegas la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, que impulsa acciones y programas para reconstruir el tejido social en zonas afectadas por la violencia.

Y ahora, esta culichi que vive medio año en Canadá y la otra mitad en la India, pone su grano de arena en su terruño, para construir paz social. Esto a través del apoyo a iniciativas de artistas del movimiento Recuperarte, que rescata espacios públicos, así como la creación de redes de víctimas de la violencia y el empoderamiento de grupos ciudadanos.

Siria Gastélum coordina el proyecto Resiliencia, con el que empezó el año pasado a documentar las respuestas de la sociedad sinaloense ante el crimen organizado.

"Estoy convencida de que si queremos un país con paz, necesitamos una sociedad civil fuerte y activa. Los Diálogos para la Resiliencia son una oportunidad para conocernos y trabajar juntos", describe.

Acciones en positivo

En alianza con Noroeste, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado realiza acciones que buscan construir paz. Una de éstas, un mural en una de las paredes del rotativo, en la esquina del Paseo del Ángel, donde se recrean rostros de decenas de desaparecidos, como testimonio vivo de la lucha de colectivos de mujeres que buscan a sus hijos.

Otra, un encuentro para este sábado 27 de redes y colectivos ciudadanos, realizado en conjunto con la Junta de Asistencia Privada.

--¿Qué es la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado?

--Básicamente se compone por una red internacional de expertos, ahora tenemos más de 300 miembros en todo el mundo que estudian, trabajan, analizan en temas de crimen organizado, pero desde diferentes perspectivas; la idea es usar esta red como una plataforma para hacer discusiones nuevas, innovadoras, buscar nuevas perspectivas al problema del crimen organizado.

La Iniciativa Global, explica, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que trabaja principalmente con donaciones de países y fundaciones internacionales. Sus proyectos son financiados por gobiernos con altos estándares democráticos: Noruega, Canadá, la Sociedad de Cooperación Alemana, entre otros.

--¿Qué acciones realiza la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado en Sinaloa?

--Esto empezó como un programa piloto, porque soy aquí. A pesar de que no había ningún interés en particular de ningún donador que dijera "hay que trabajar en Sinaloa", desde el principio fue muy claro que teníamos que empezar aquí, porque si vamos hablar de crimen organizado transnacional y no tener ningún proyecto en Sinaloa, era incompleto.

"Empezamos documentando qué era lo que estaba haciendo ya la gente, nos interesaba desde el principio el tema de la resiliencia comunitaria, ¿qué hacen estas comunidades más afectadas, más azotadas por el crimen organizado?, qué están haciendo, ya están las soluciones, sólo falta identificarlas para apoyarlas, e incluso replicarlas".

--¿Qué es la "resiliencia comunitaria"?

--Nosotros la entendemos como un marco donde podemos ver las reacciones de la gente para lidiar y mitigar los efectos de la violencia, y usar esos aprendizajes en beneficio de la sociedad; cómo la gente se organiza.

En Sinaloa, añade Siria, hay cosas que funcionan como los colectivos de mujeres que se organizan para buscar a sus familiares desaparecidos, aun con las peores circunstancias que enfrentan.

"Y es como definimos la resiliencia, ver desde este marco, encontrar las soluciones, no de lo negativo, lo estadístico, de lo que ya se sabe, sino de lo positivo, de lo que ya se está haciendo, y a partir de ahí ver qué respuestas o políticas públicas podemos proponer", subraya.

Dar voz a las víctimas

En Sinaloa la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado identificó como actores resilientes a tres grupos principales, que por lo general están fuera de las políticas públicas.

"Dijimos, vamos enfocándonos en los periodistas y su función para la construcción de paz, en los grupos de madres, colectivos de mujeres que se organizan para buscar a sus hijos, y con los artistas, trabajando con el colectivo Recuperarte, porque creemos que estas tres comunidades son claves para la resiliencia.

"El tema de la resiliencia tiene que ver también con esta reconstrucción de tejido social, con el capital social de un lugar, con que estas comunidades se hablen entre sí, trabajen juntas”, abunda.

Desde 2017, recuerda, se empezó con un pequeño ejercicio donde se juntó a organizaciones que estaban ya en la idea de construir paz en la comunidad.

En un estado como Sinaloa con alta criminalidad, las voces de las víctimas aún no se escuchan lo suficiente.

"No hay espacios suficientes para las víctimas del crimen en las plataformas globales o las políticas públicas", concluye.

--¿Has encontrado ejemplos en Sinaloa que se pueden replicar en otras partes?

--Sí, por ejemplo, cuando les platico a los de Cruz Roja Internacional lo que están haciendo los de Recuperarte, se fascinan, porque tiene que ver con la construcción de paz, la recuperación del espacio público, la articulación de estos grupos de artistas o colectivos de madres desaparecidos; cómo trabajan juntos y cómo cuando se compaginan ambas cosas, son mucho más efectivos a que cada quien trabaje por su lado.

Y sí, ahora a partir de estos pocos años que llevamos aquí plantando estas semillas, ya ha habido interés de más donadores para decir "nos gusta", les estamos poniendo atención y creemos que se puede replicar.

El mes pasado este proyecto de Resiliencia de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado fue seleccionada entre mil propuestas de todo el mundo como iniciativa inovadora para el desarrollo.

Un Sinaloa en paz no es imposible

Para la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado está claro que la guerra contra las drogas no es la solución para los problemas del narcotráfico.

"Nuestro discurso es que esa solución no ha funcionado, pero tenemos comunidades que se están organizando, que saben hacer las cosas, que podemos aprender de ellas; por eso vale la pena, seguir encontrando los espacios para que estas voces no se diluyan, ir ganando estos espacios para encontrar soluciones alternativas".

--¿Cuál es la solución alternativa que ustedes proponen?

--Hasta el momento no sabemos, pero tenemos que empezarle a preguntarle a la gente a nivel global, que para mí era como que la gran incomodidad de trabajar en crimen organizado desde Viena; yo como soy de Sinaloa lo medio entendía, pero la mayoría, los que están en Nueva York, en Viena, en Ginebra, es muy fácil hablar de crimen organizado y hacer convenciones.

Pero pregúntale a la gente de acá, a la que le da miedo subirse al camión, a las que han perdido hijos, a las que andan buscando, no tenemos la solución, pero creemos que es importante abrir la discusión, a preguntarle a los más afectados.

--Tú te fuiste de Culiacán hace unos 20 años y estás la mayor parte fuera, ¿encuentras algo algo distinto cuando regresas?

--Siempre. Será porque soy de aquí y mi opinión está muy sesgada, pero lo que siempre me llama la atención de Culiacán es así como hay cosas muy malas siempre encuentro cosas muy buenas.

En el periodismo somos referentes nacional e internacional, por ejemplo, es algo que me encanta y es fundamental para la construcción de paz, y el periodismo está en una condición de fragilidad muy grave y hay que construir también las redes de las sociedad civil para empezar a entender que el periodismo es importante, vital, y juntos como sociedad protegerlo y exigir el periodismo de calidad que merecemos.

--Hablas mucho de la construcción del tejido social, cómo estaba hace 20 años ese tejido social y cómo ahora...

--Más roto, más deteriorado, a medida en que aumentan las situaciones de violencia a la gente le da más miedo, se calla más, se encierra más, hay más privadas, más paredes, estamos así en el mundo.

--Tú has vivido en el primer mundo del primer mundo, en países altamente democráticos y con calidad de vida ¿es posible soñar un mundo así, desde Sinaloa?

--Claro, y si no nos toca a nosotros soñarlo no sé a quién; será porque también soy mamá de un culichi tengo la responsabilidad, el trabajo y el compromiso porque esta ciudad mejore, crezca, que seamos referente internacional en todo, en periodismo, en organizaciones civiles.

--¿Hay con qué?

--Muchísimo, y creo no estoy sola en esa opinión, porque digo "estoy loca o muy sesgada", ya que cuento la historia de aquí; sí, si hay gente, hay gente super extraordinaria, valiente, talentosa, hay muchísimo con qué.

