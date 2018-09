Sirven los fracasos para alcanzar el Ã©xito: â€˜Checoâ€™ PÃ©rez

FUNDACIÓN TELMEX

Sirven los fracasos para alcanzar el éxito: ‘Checo’ Pérez

El piloto mexicano de la Fórmula Uno habla con jóvenes que asisten al evento México Siglo XXI organizado por las fundaciones Telmex Telcel y Carlos Slim

Héctor Castro

CIUDAD DE MÉXICO._ La carrera de Sergio Michel Pérez Mendoza, “Checo” Pérez, en la Fórmula Uno, no se ha forjado por un camino fácil, sino también de fracasos y de decepciones que ha llevado al piloto al lugar donde está.

Su carrera la empezó desde niño y su meta era llegar al “Gran Circo”, un camino que no estuvo exento de tropiezos y de ganas de tirar la toalla, pero que tuvo el apoyo necesario para seguir.

Entrevistado por Carlos Slim Domit, presidente de Grupo Carso, ante miles de jóvenes que asistieron al evento México Siglo XXI, organizado por las fundaciones Telmex Telcel y Carlos Slim, el automovilista profesional expresó que no cambiaría nada de lo que ha vivido.

“De cambiar, no cambiaría nada, porque cada cosa que haces te lleva a un lugar. Si cambiaría algo, no sería quien soy, lo que he vivido me ha permitido ser quien ahora soy. Fue un sueño que significó mucho trabajo y sacrificio desde muy temprana edad”, dijo el integrante de la Escudería Telmex.

Es una carrera que así lo tienes que hacer, indicó, debutando a los 21 años en Fórmula Uno, pero que durante siete años tuvo que ganarse ese lugar.

El “Checo” Pérez mostró su talento desde niño, ganando competencias en su categoría y que incluso, con 13 años, entró a competir con profesionales de 23 años, con tal de seguir con su sueño.

Y cuando parecía que las oportunidades de avanzar en el automovilismo, relató, llegó el apoyo de Carlos Slim Domit, que en ese tiempo gestaba la Escudería Telmex y le confió, a esa edad, la conducción de sus vehículos.

Y de ahí, vinieron los escalones a seguir, teniendo, a los 14 años de edad, a Alemania como su base para seguir creciendo, lejos de la familia pero con las ganas de triunfar y el apoyo de sus patrocinadores.

Y luego, los fracasos, o tropiezos, que parecían ver frustrada su posibilidad de llegar a la Fórmula Uno, con negociaciones que se cancelaron de última hora, como su llegada a Honda, que un día antes se retiraba de la principal competencia internacional, de su fallida llegada a Ferrari, del fracaso en McLaren y después, los podios.

“Checo” Pérez destacó el apoyo que ha tenido de su equipo actual, Force India, donde ha llegado a ser, hasta ahora, el cuarto mejor equipo de la Fórmula Uno.

Y se siente orgulloso del reconocimiento que ha recibido de los aficionados mexicanos, lo cual lo pudo constatar en el Gran Premio de México, del que confía, y desea, que se mantenga.