Sismo de 7.1 grados sacude, otra vez, al sur de California

Un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter ocurrió este viernes alrededor de las 20:16 horas de este viernes (tiempo local), con epicentro en la ciudad de Ridgecrest, al sur de California, según lo informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El sismo se percibió en zonas como Los Ángeles, San Diego; Las Vegas, Nevada; y Tijuana, Baja California. El Departamento de Bomberos angelino anunció que sus 106 estaciones están realizando evaluaciones, sin embargo, no otorgó mayores informes sobre daños o víctimas a causa del movimiento telúrico.

:advertencia: #Earthquake #CAquake #LAquake :advertencia: Felt widely in #LosAngeles: Prepare For Aftershocks. When Shaking Starts: DROP, COVER, HOLD ON!